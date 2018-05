Sikert sikerre halmoz a Flash

Hatodik alkalommal rendezték meg a közelmúltban az Abigél Nemzetközi Minősítő Táncfesztivált Nyíregyházán.

Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi minősítő táncversenyén háromszázhatvan produkciót és mintegy kétezer táncos fellépését láthatta a közönség.

Nagyon büszke vagyok a csapat által elért eredményekre” Bencs Zoltán

Díjak és különdíj is

A programon a kazincbarcikai Flash Táncstúdió képviseltette magát nyolc tánccal. A Flashes juniorok arany és egy kiemelt arany, az edelényi ifi csapat arany, a barcikai ifik ezüst és arany, a hastáncosok arany, a felnőttek pedig két arany minősítéssel gazdagodtak, emellett pedig elhozták a koreográfusi és a tánciskolának járó különdíjat is.

Bencs Zoltán, a táncstúdió vezetője lapunknak azt mondta, hatalmas eredménynek tartja, hogy idén már a második komolyabb meg­mérettetésen értek el kiemelkedő eredményeket táncosai.

– Március elején vettünk részt Veszprémben a Connector Táncfesztiválon, ahol hat ország körülbelül kétezer versenyzője között mérettette meg magát a Flash. Akkor is szép sikereket értünk el, hiszen majdnem minden produkciónk dobogós helyen végzett. Ezt követte április végén az Abigél Nemzetközi Minősítő Táncfesztivál, ahonnan szintén előkelő helyezésekkel tértünk haza. Nagyon büszke vagyok a csapat által elért eredményekre, azt gondolom, az elmúlt évek kemény munkája meghozta gyümölcsét – mondta a stúdió­vezető.

Külföldön is megpróbálnák

A Flash Táncstúdió egyébként idén érik nagykorúvá. Vezetője, Bencs Zoltán táncpedagógus 2016-ban megkapta a Kazincbarcika képviselő-­testülete által 2007-ben alapított BarcikArt díjat, melyet minden évben egyszer, a magyar kultúra napján egy, a városban élő és alkotó, a városhoz kötődő személynek vagy közösségnek adományoznak a művészetek, a kulturális élet területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A Flash az elmúlt években folyamatosan eredményesen vett részt az ország különböző részein szervezett táncfesztiválokon, versenyeken, így – mint Bencs Zoltán mondta – mára a külföldi megmérettetéseken való indulás a cél.

– Ennek természetesen anyagi vonzata is van, de amennyiben ezt meg tudjuk teremteni, akár támogatók segítségével is, mindenképpen szeretnénk más országok nemzetközi mezőnyében megmérettetni magunkat, hiszen a célunk továbbra is az, hogy fejlődjünk – tette hozzá a stúdió vezetője.

A következő hetekben azonban még nem a külföldi fellépésekre, sokkal inkább a tanév végi hagyományos gála­műsorra készülnek a Flashes lányok és fiúk.

– A gálák után pedig ­szusszanunk majd egy kicsit, de tényleg csak egy egészen rövid időre, hiszen nyáron lesz táncnapközink, edzőtáborunk, a hatodik Kolorfesztiválon pedig két műsorral is fellépünk, idén is megrendezzük intenzív tánckurzusunkat, ráadásul számos fellépésünk lesz a térség városaiban, községeiben is – zárta gondolatait Bencs Zoltán.

– Tajthy Ákos –

Több mint kétezer táncos

Az Abigél Országos Minősítő Táncfesztivált 2013 óta rendezi meg az Abigél Többcélú Intézmény és a Pro Homo Egyesület. Az elmúlt négy évben folyamatosan nőtt a versenyzők létszáma, így 2017-ben már több mint kétezer táncos versenyzett a minősítésekért. Tavalytól az országban kizárólag ezen a versenyen nevezhetnek a versenyzők négy besorolás (A, B, C, D kategória) szerint tíz tánckategóriában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA