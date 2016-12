Az utánpótlás nevelésben is jeleskedő egyesületnek a népszerűségét és elismertségét is fellendítheti az a fontos információ, miszerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ideiglenesen olimpiai sportágként ismerte el a cheerleadinget. Ezzel egy óriási lehetőséget kapna a világszerte 100 nemzet 4 és fél millió cheerleader sportolója, és a Magyar Cheerleading Szövetség is.

Ha minden a várakozások szerint alakul, lehetséges, hogy 4 év múlva akár miskolci sportoló is versenyezhet az olimpián.

