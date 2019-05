Siker volt, újráztak Miskolcon

A tavalyi első rendezvény nagy sikere után idén is megrendezték a Magyarország Legszebb Menyasszonya versenyt.

Zsűri Zsidró Tamással

Egy évvel ezelőtt nyolc lány állt a zsűri elé, idén viszont bővült a létszám, három régióban is tartottak előválogatót. Az országos döntőn a miskolctapolcai Avalon Resort & Spaban tizenkét menyasszony mérte össze bájait.

Ha valaki nem került be a döntősök közé, az természetesen nem azt jelenti, hogy nem volt elég szép – hiszen minden menyasszony gyönyörű, ez az esküvők első szabálya – hanem azt, hogy mások – egyéni stílusukat, ruháikat tekintve – közelebb álltak a szakmai zsűri által képviselt ízléshez.

A döntősök mezőnye, a menyecskék foglalkozásának tekintetében, igazán színesre sikerült. Szülésznő, orvostanhallgató, sőt rendőrnő is akadt közöttük – egy szerencsés vőlegény valószínűleg most is a TNT idevágó slágerét dúdolgatja éppen. A versenyen viselt ruhákat Halász Éva esküvői ruhatervező segítségével választották ki a lányok. A kilenctagú szakmai zsűri Zsidró Tamás vezetésével az utcai, menyecske- és menyasszonyi ruhás felvonulást követően döntött a 2019 Legszebb Menyasszonya cím sorsáról. Az első három helyezett értékes díjakban, egyedi ajándékokban részesült.

