Siker volt az első bababörze Bükkábrányban

Az iskola tornatermében mintegy 40 asztalon kínálták a kinőtt babaruhákat és egyéb babaholmikat, játékokat az eladók. Bükkábrányon kívül Mezőkeresztesről, Mezőnyárádról, Mezőcsátról, Mályiból és Miskolcról is foglaltak le asztalokat az érdeklődők.

A gyerekeket is várták a szervezők a szülőkkel együtt: számukra ugrálóvárakkal készültek, volt vattacukor, valamint egy játszósarok is, ahol rajzolhattak is a kicsik. A rendezvény zenei aláfestéséről Varga Zoltán gondoskodott.

A Családsegítő Szolgálat szintén kitelepült, ők a résztvevők által felajánlott ruhákat a rászorulókhoz juttatják majd el. A rendezvény fő támogatója a helyi önkormányzat volt, a Főnix Életmód Egyesület pedig ételekkel és italokkal várta a közönséget.

