SICTA: 10 éve a világ élvonalában

Tíz évvel ezelőtt, 2007-ben jelentős mérföldkőhöz érkezett egy francia családi vállalkozás: megmunkáló üzemet építettek a Miskolc melletti Felsőzsolcai Ipari Parkban. A kezdetben 40 főt foglalkoztató társaság az évek során mintegy megtízszerezte a létszámát – jelenleg mintegy 400 főt foglalkoztat – öntödét, modern irodaépületet és raktárbázist is épített. Mindezekkel párhuzamosan az alumíniumból készülő turbó-feltöltő kompresszor házak gravitációs öntésére és megmunkálására specializálódott társaság a francia- és magyarországi telephelyek mellett Bulgáriában és Kínában is gyárakkal rendelkező cégcsoport legfontosabb létesítményévé, stratégiai bázisává vált: nemcsak az itt alkalmazott munkaerő létszáma a legmagasabb, de itt van a cég legnagyobb gyárterülete is. Termékeik a legnagyobb autómárkák, többek között Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Fiat és Peugeot motorokba épülnek be világszerte.

2016 júniusában Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a SICTA Kft.-nél tett látogatása során elismerő szavakkal nyugtázta a gyár korszerű felszereltségét, valamint bátorító szavakkal biztatta a cégvezetést a további fejlesztések kivitelezésére, melyek a helyi gazdaság fejlődését is jelentik egyben az új munkahelyek teremtése és egyre több helyi beszállító bevonásával. És a fejlődés nem áll meg, mind a létszámot, mind a gyártókapacitást illetően folyamatos bővülést terveznek a következő évben, években. Így a közelgő családi napon nemcsak az elmúlt 10 év kiváló eredményeit szeretné megünnepelni és egyben megköszönni a cég vezetése a kollégáknak, hanem a jövőre vonatkozó elképzeléseket is.

Nem találtak összefüggést

A közös ünneplést azonban beárnyékolják az elmúlt hetek eseményei. Nemrégiben észlelték, hogy megalapozatlan pletykák terjednek a közösségi hálón, amelyek arra utalnak, hogy az ipari park felől érezhető szúrós szagért, valamint egyéb kellemetlen hatásokért a SICTA Kft. a felelős. A cég vezetése komolyan vette és veszi az arnóti lakosok panaszait, együttműködik a környezetvédelmi hatóság, a katasztrófavédelem, valamint minden más szakhatóság szakembereinek vizsgálatainál. Bár az előbbi eredményeire még várni kell, az utóbbi szervezet mérőkocsija nem mért eltérést az engedélyezetthez képest, és az elsődleges megállapítások szerint a vizsgálatok nem találtak összefüggést az arnóti lakosok panaszai és a cég technológiai folyamatai között. Mint megjegyezték, a társaságnál az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik a kibocsátásokat, emellett a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően független laboratórium által végzett mérési eredményekkel rendelkeznek. A gyárban a legmodernebb technológiát alkalmazzák a termelés során, s mint ahogy korábban személyesen találkoztak az arnóti lakosság képviselőivel, a jövőben is állnak rendelkezésükre, mi több arra biztatnak minden szkeptikust, hogy látogassanak el gyárba, nézzék meg személyesen is az ott folyó munkát. Abban az esetben, ha a szaghatással, vagy bármilyen más panasszal kapcsolatban mégis kiderülne, hogy a SICTA Kft. felelős, minden intézkedést meg fog tenni annak érdekében, hogy azokat megszüntesse.

ÉM-UM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA