Sex Action: a helyzetjelentés…

Nem tapasztalható túlzott aktivitás a Sex Action részéről újbóli összeállásuk óta, de minden évben adnak pár koncertet, illetve előállnak valamilyen kiadvánnyal. 2015-ben csináltak egy 25 éves bulit a Barba Negrában, amiről CD és DVD is megjelent, 2017-ben kijöttek az új dalokat is tartalmazó Utolsó kör albummal, 2018-ban a lemezhez kapcsolódó klip is elkészült (Tekerd jól), valamint az első album remaszterizált verziója is kijött bakeliten.

Nálunk kezdenek

A csapat január 26-án kezdi az évet Miskolcon, az Ady művházban. Különleges esemény lesz ez, egyrészt két és fél évtized után visszatér a zenekar régi koncerthelyszínére, de az előzenekar is zenei csemegének számít, ugyanis a Neo egykori gitárosa-énekese, Kőváry Péter fog bemutatkozni Royal Rebels nevű formációjával.

„Igazából 1990 márciusában volt az első koncertünk, ezt az évet tekintjük az indulás évének – emlékezik vissza Mátyás Attila, a Sex Action gitárosa. – Abban az évben jött ki az első lemezünk is. Aztán 2015-ben volt a Barbában a 25 éves ünnepi buli, ebből adódóan 2020-ban lesz a következő ilyen megmozdulásunk. Természetesen akkorra készülünk majd valamivel, de erről még korai lenne most beszélnünk.”

„Ha a lemezipar jelenlegi hazai helyzetét nézzük, majdnemhogy senkinek nem éri meg lemezt kiadni. Tekinthetjük ezeket kordokumentumoknak, de én is elég old school vagyok e tekintetben, szeretem, ha kézzelfogható egy-egy kiadvány. Jó kézbe venni egy-egy tokot, nézegetni a borító tartalmát… – mondja. – Köszönet illeti a kiadónkat is, hogy ezeknek a kiadását felvállalta. A bakelit megint divatba jött, ugye, az kuriózumnak számít. Anno megjelent bakeliten az anyag, de most 25 év után remaszterizálva ismét érdeklődésre tarthatott számot. Szóval, a kiadványaink nem feltétlenül anyagi értelemben hoznak hasznot.”

Mátyás Attila arra a kérdésre, hogy mennyire tekinthető most aktívnak a zenekar, évente hány koncertet adnak, a következőt válaszolta: „Nem vagyunk túl aktívak, nagyon kevés koncertet adunk. A tagoknak – főleg Zolinak és Szaszának – sok más elfoglaltsága van, így nehéz időpontokat egyeztetnünk. Szóval gyakorlatilag reménytelen, hogy a csapat aktívan koncertező zenekar legyen, de nem is ez a célunk. Éves szinten néhány fesztivál és Budapesten egy-két koncert fér bele a programba. Ez már örömzenélés a részünkről, csak nagyobb fellépéseket vállalunk, kisebb helyszínekre, klubokba már egyáltalán nem megyünk. Nagyon ritkán vállalunk vidéki bulit, ott is csak olyan meghívásnak teszünk eleget, ami számunkra fontos, és valamilyen szinten kapcsolódik a múltbéli dolgainkhoz, mint most ez a miskolci koncert.

Olaj a tűzre

„Miskolcon azokat a dalokat rakjuk a programba, amelyeket a legjobban szeretünk. A gerinc az első három lemez anyaga, de az újraalakulás óta megjelent, felvett dalokból is válogatunk egyet-kettőt, mint az emlegetett Olaj a tűzre dalai vagy a 2005-ben megjelent Jöhet bármi lemez. Minden igénynek nem tudunk megfelelni, így ezt a saját koncepciót követjük.”

Zabolátlan, vad, szexista, drogos, piás zenekarnak indult a csapat, és ez hitelesnek is tűnt. Mátyás Attila szerint azért tűnt hitelesnek, mert ilyenek is voltak. „Folyamatosan alakult ez, de nem feltétlenül volt nagyon tudatos, mivel ez jött belőlünk. Az életmód, a rock ’n’ roll, a feeling mind jött magától. Inkább csak a munkában, a hozzáállásban lettünk tudatosabbak, profibbak. Mikor láttuk a mind nagyobb érdeklődést, egyre inkább próbáltuk magunkat kordában tartani, leginkább én voltam ennek a felelőse. Az életvitel nem mehetett a produkció rovására egy idő után… Jó, párszor beleszaladtunk egy-két dologba… De alapvetően profi zenekarrá váltunk, odafigyeltünk a koncertekre, próbákra, stúdiózásra, hogy minden rendben menjen. A rock ’n’ roll feeling megmaradt, csak kicsit összeszedettebbek lettünk, relatíve méltóak egy komoly zenekarhoz.

ÉM

