Serie A – Tiltakozás a sportfogadási reklámok betiltása ellen

A Serie A közleménye szerint a sportfogadási ágazat reklámtevékenységének állami korlátozása jelentős hátrányba hozhatja az olasz klubokat, külföldre irányítva át az eddig olasz csapatoknak szánt reklámbevételeket, anyagi forrást és munkahelyeket szüntetve meg. Az olasz bajnokság legnagyobb csapatai hangsúlyozták, hogy Európában és a világ többi részén nem létezik hasonló tiltás.

A római kormány munkaügyi és szociális minisztere, Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa kedden mutatta be azt a rendeletcsomagot, amellyel a szegénységet, a társadalmi egyenlőtlenséget és a szociális feszültségeket okozó problémákat kívánják enyhíteni. Az intézkedések között a sportfogadási reklámok betiltása is szerepel, a nyomtatott sajtóban éppúgy, mint a rádió és televíziócsatornákon, valamint interneten vagy a játékosok mezein és a stadionok pályáin is. Az érvényes reklám- vagy szponzorszerződések nem szűnnek meg, bár a tiltás miatt lehetetlen lesz fenntartani őket. Január elsejétől más rendezvényeken, koncerteken, kulturális eseményeken sem szerepelhetnek sportfogadási reklámok.

Az olasz kormány arra hivatkozik, hogy a játékláz Itáliában valódi függőséggé és népbetegséggé vált. Tavaly az olaszok mintegy 100 milliárd eurót költöttek kaparós sorsjegyekre, félkarú rablóra, internetes fogadási játékokra. Az olasz egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 12 millió olasz szenved krónikus játékfüggőségben. Dél-Olaszországban egész családok jövedelme megy el játékra és sportfogadásra, amelynek piacát a szervezett bűnőzés is behálózza.

Az olaszországi sportfogadási ágazat bevétele 2017-ben meghaladta a 11 milliárd eurót, és ebből 8 milliárd a labdarúgásból származott. Utóbbiból 4,9 milliárd volt az online fogadások aránya. A labdarúgást érintő fogadásokból évi mintegy 200 millió eurót az állam kapott meg.

A Serie A csapatainak fele számol jelentős veszteséggel a sportfogadási reklámkorlátozás miatt, a Serie B is eddigi bevételének húsz százalékától eshet el.

Damiano Tommasi, az olasz labdarúgók szövetségének, az Assocalciatorinak az elnöke viszont üdvözölte a kormányrendeletet, a sportfogadási reklámok betiltását a dohányreklámok korábbi betiltásához hasonlítva. “Az anyagi haszonnál sokkal fontosabb az emberek, főleg a fiatalok védelme. Ez a döntés a közérdeket helyezi a szponzorok érdeke elé” – mondta Tommasi.

-Sárközy Júlia, MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA