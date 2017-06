Segítséget várnak a megyaszóiak

Egy héttel ezelőtt történelme legnagyobb pusztulását élte át Megyaszó település és lakossága. Egy zivatar kíséretében átvonuló jégverés fél óra alatt hatalmas rombolást hajtott végre a falu házainak négyötödében. Összetört háztetők, betört ablakok, megrongált autók, elpusztított termést hagyott maga után a helyenként tojás méretű jéggel járó hatalmas vihar. Alig vonult el az égi átok, megkezdődött a helyreállítás. Sokan szerdán kora este, munkából hazatérve szembesültek a károkkal, mások halálfélelemben, a szobában élték végig, ahogy elveri az eső a tetőt és folyik befelé a szobába a víz.

Sokan segítettek eddig is bajba jutott településünkön…” Hajdú Istvánné

Aki csak tudott, segített

A jégverés elvonulta után először is az volt a legfontosabb, megakadályozzák, hogy egy újabb vihar vagy esőzés tovább tetézze a bajt. Fóliával kellett beborítani a házak tetejét, hogy ne tudjon a víz befolyni a lakóterekbe. Volt, ahol már aznap sikerült a legfontosabb munkákat elvégezni, de csütörtökön, pénteken és a hétvége minden napján folyamatosan dolgoztak Megyaszón azon, hogy minden ház lakható legyen.

„Így sem sikerült valamennyi házat olyan állapotba hozni, hogy az biztonsággal lakható legyen. Néhány épületről ki kellett mondanunk, hogy lakhatatlan – idézte föl Hajdú Istvánné, Megyaszó polgármestere.

– A tornatermet gyorsan berendeztük, hogy ott helyezzük el azokat, akik nem találnak más megoldást. Ezt alig vették igénybe, mert mindenkinek volt rokona, ismerőse, aki segített.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

Levél a miniszternek

Elborzasztó számokat mondott a polgármester asszony. A település 767 lakóingatlana közül 537-nek a tetőszerkezete megsérült valamilyen mértékben. Az önkormányzat, amilyen gyorsan lehetett, fóliát, tetőlécet és szögeket szállíttatott ki és emberi segítséget is adott, hogy mihamarabb elvégezzék a legfontosabb kárelhárítási munkákat. „Nagyon sok önkéntes érkezett segíteni a környező településekről, de távolabbról is, a tűzoltók is itt voltak egészen vasárnap estig, hogy segítsenek a tetők beborításában. Összefogással sikerült elérni, hogy elmondhatjuk, minden megsérült épületet fólia borít. A java persze csak most jön, hiszen ez az állapot sem tartható sokáig, újra kell rakni a tetőket. Sajnos nagyon sokaknak nincs biztosításuk. Levelet küldtem a belügyminiszternek, kérve a segítséget. Várjuk a válaszát.

– Szaniszló Bálint –

Még napokig tarthat a károk felmérése a Borsod megyei Megyaszón. A falut szinte teljesen letarolta a szerdai vihar és jégeső. 700 házból, több mint 500 sérült meg, több épület lakhatatlanná vált.

Félezernél több megya­szói ház sérült meg szerdán a jégverésben. Elkelne még a segítség.

Megyaszón a rendőrség készenlétiseinek is ki kellett vonulniuk a faluba szerdán.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA