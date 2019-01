Segítséget kapott a Ledniczky család, új lakásba költözhettek

A Ledniczky család végre boldog, megnyugodott. A gyerekek sem mondogatják már folyton, hogy „nem akarunk intézetbe menni”.

Korábban többször is írtunk róluk. Ledniczky Miklósné Judit hívott fel bennünket kétségbeesve még az ősszel, hogy próbáljunk meg segíteni nekik, mert az életveszélyessé vált, Hunyadi utcai önkormányzati bérlakásukból úgy akarják kitenni őket, hogy nem ajánlottak fel helyette másikat. Mivel kevés a jövedelmük és két gyermeket nevelnek, nem tudták volna vállalni az albérletet. A bajokat csak tetézte, hogy Judit betegsége miatt műtétre várt. Azóta megoldódott a problémájuk, cikkeinknek köszönhetően sok segítséget kaptak. De a legfontosabb, hogy az önkormányzat mégis biztosított számukra egy másik bérlakást az avasi lakótelepen. A napokban látogattuk meg őket, igaz, a gyerekek most nem voltak otthon, hiszen iskolába-óvodába járnak.

Óriási különbség

A 9. emeleti, másfél szobás lakásba csöngetünk be. Ahogy belépünk az előtérbe, máris érzékeljük a hatalmas különbséget az előző bérleményhez képest. Bár itt is van még javítanivaló, de legalább nem kell attól félni, hogy mindjárt összedőlnek a falak.

Judit és Miklós szívélyesen vezetnek körbe bennünket. A konyhában már fő az ebéd, igaz, egyelőre csak egy indukciós főzőlapon, mert az előző lakó elvitte a villanytűzhelyet, újat pedig még nem sikerült venni. Konyhaszekrény sincs, a polcokon sorakoznak a főzéshez szükséges dolgok. A kisszobában még a régi lakásból átszállított holmik várakoznak, ennek nagy részét majd a pincében tudják elhelyezni. Azután a kisszoba a gyerekek birodalma lesz. A fürdőszoba tiszta, rendes, a vécé azonban rossz volt, ezt Juditéknak kellett megjavíttatniuk.

A nagyszobát Miklós festette ki, egyelőre itt alszik az egész család. A ruhásszekrénybe már szépen bepakoltak, és ha előkerülnek a csavarok, már csak az ajtó visszaszerelése van hátra. A sarokban karácsonyfa áll, hiszen az ünnepeket már az új lakásban tölthette a Ledniczky család.

Ilyen lehetséges?

„Amikor az Észak-Magyarország cikkei után azt tapasztaltuk, hogy vannak emberek, akik segíteni akarnak nekünk, nagyon meglepődtünk. Ilyen lehetséges a mai világban? – hitetlenkedtünk. – Támogatott bennünket a kisfiunk osztályfőnöke, Szokolovszki Gabriella, a kislányunk óvodájában pedig a szülői közösség szervezett gyűjtést a javunkra. Nagyon szépen köszönjük nekik. Plachy László vállalkozónak is rengeteget köszönhetünk, hiszen kifizette helyettünk a kauciót, ami 130 ezer forint volt, és a költöztetés költségeit is ő vállalta magára. Hatalmas segítség, mi ezt nem tudtuk volna előteremteni” – sorolja hálásan Judit.

Miklós hozzáteszi, aranyosak voltak a munkatársai, akik olcsó albérleteket keresgéltek, amikor még nem volt biztos, hogy kapnak másik bérlakást. A MIVÍZ szennyvíztelepén dolgozó Csaba és Pisti (korábbi munkatársai) pedig sok-sok biztatást adtak neki, csakúgy, mint a mostani főnökasszonya, Balogh Bea. Most 22 ezer forint a havi bérleti díj, plusz a rezsi, így nagyjából 50 ezer forintba kerül a lakhatásuk. Juditnak most már két alkalmi munkahelye van, úgyhogy anyagilag is könnyebb lesz az életük.

„Sokkal nyugodtabbak vagyunk, mint két hónappal ezelőtt. A gyerekek vidámak, felszabadultak, nem nyomaszt már bennünket a kilátástalanság és hajléktalanság réme” – fogalmaz végül az édesanya.

Hegyi Erika

