Segítség, elleptek a poloskák!

Elleptek bennünket a poloskák! – jelezte lapunknak egyik olvasónk kétségbeesve. – Nagyok, barnák és büdösek. És nemcsak a házunk falára másznak fel és napoznak a délutáni napsütésben, hanem ha nyitva hagyom az ajtót és az ablakot, a lakásba is beszemtelenkednek. Valamelyik nap több mint 30-at szedtem össze a konyhában és a szobában – vázolja a helyzetet olvasónk, aki egy belvárosi társasházban lakik. Hozzáteszi: a ruháit az erkélyen szokta kiteregetni, de már ettől is fél, mert a pólóiba és a pulóverébe is belemásznak a hívatlan vendégek. Azt hallotta, hogy ecetes és szódabikarbónás vízzel kell letörölni az ablakot és az ajtót, akkor a rovarok nem merészkednek be a házba. Olvasónk úgy tudja, a Kilián lakótelepen is poloskainvázió van, a Vörösmarty lakótelep egyik poloskával ellepett panelháza pedig egy közösségi oldalra is felkerült.

Behúzódnak a melegbe

Egy másik olvasónk is rovarokra panaszkodott, de nem poloskákra, hanem katicákra. Mint mesélte, Diósgyőrben lakik, egy családi házban, és amikor rásüt a nap az ablakára, valahonnan rengeteg katica­bogár mászik elő. Egy ablakon legalább 30-40 szaladgál. Így szellőztetni sem nagyon mer, mert a bogarak bemásznak a lakásba is.

Mi az oka az őszi rovarinváziónak? – kérdeztük Veress Tamástól, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetőjétől. A szakember kifejtette: több olyan poloskafaj is van, amelyik ilyenkor megjelenik a lakóházak környékén. A leggyakoribb a mezei poloska, de két invazív (idegen) faj is van, amelyik kedveli az emberek által lakott helyeket, az ázsiai márványpoloska és a zöld vándorpoloska.

– Tulajdonképpen ők is azért szeretnének bejutni a lakásokba, amiért az emberek, hogy meleg és fedett helyen legyenek a közelgő hideg hónapokban. Ilyenkor ősszel, amikor kikelnek az ez évi fiatalok, a téli időszakot szeretnék fagymentes helyen átvészelni, hogy tavasszal aztán ők is szaporodni tudjanak. Amíg az ember nem építkezett ilyen intenzíven, a poloskák fák repedéseiben, kövek közötti résekben húzták meg magukat. Persze akkor nem élték túl annyian a telet, mint most – mutatott rá Veress Tamás, azzal folytatva, a rovarok a nyílászárókon keresztül jutnak be a házba, és valamilyen biztonságos helyet keresnek maguknak. A szúnyogháló némileg segíthet, de a szellőztető rendszeren keresztül akadálytalanul bejutnak a lakásba. A házi praktikákat ugyan ki lehet próbálni, mint az ecetes-szódabikarbónás vizet, de ennek hatásosságára nincs garancia. A forgalomban lévő rovarirtó szerek pedig fajspecifikusak, tehát nem feltétlenül hatásosak a poloskák ellen.

Tegyük ki őket!

A szakember a katicákkal kapcsolatban elmondta, ők ugyanazért húzódnak be a meleg lakásba, mint a poloskák. Kedvelik a házak napsütötte falát és ablakait, hiszen ott télen is melegebb van, mint az északi oldalon. A lakó­telepeket főleg a harlekinkaticák kedvelik, amelyek színe változatos, a pirostól a sárgásig, és esetükben a pöttyök száma sem stabil.

– Túl sokat nem lehet tenni ellenük. Próbáljuk meg őket kizárni, ha pedig bejutottak a lakásba, gyűjtsük össze, és tegyük ki a szabadba a rovarokat – tanácsolta Veress Tamás.

Hegyi Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA