Segítség a borászoknak Hercegkúton

Tokaj-Hegyalján sokan tudnának megélni a szőlészetből és a borászatból, de sokaknak vagy nincs meg az ehhez szükséges tárolókapacitásuk, vagy hiányos a technológiai hátterük. Az ő segítségükre született meg a borászati közösségi infrastruktúra program ötlete, amelyet a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa kezdeményezett és amely a kormány teljes támogatását is elnyerte.

Három üzem épült és épül Bodrogkisfaludon, Tállyán és Hercegkúton. Idén a hercegkúti üzemben már megindul a szőlőfeldolgozás. Kíváncsiak voltunk, sikerült-e beváltani az ígéretet.

Ez a próbaév

A sárospataki Vincze Tamás és Kovács Eszter éppen a sommázásra vár, azaz hogy a vasárnap este a Szemince-­hegyről szüretelt termés összesen hány mázsát nyom. Vincze Tamás 24 mázsát tippelt és pár kiló híján el is találta.

„Tizenketten szüreteltünk – mondja Vincze Tamás. – A család és a baráti társaság segített. Nagyon jó termés lett az idei. Sajnos arról a lehetőségről lemaradtunk, hogy itt készüljön el a bor, mert már lekötötték a tárolókapacitást, de számunkra az is segítség, hogy itt bogyózzák és préselik a szőlőt. Van otthon egy présem, de azzal nehézkesebben haladnánk. Itt 9 forintot kell fizetnünk kilónként a préselésért, ráadásul a ládákat is elmosva kapjuk vissza. A mustot elvisszük és otthon készül majd a bor. Ez egy próbaév, ha beválik, akkor jövőre már a mustot is itt hagyjuk…”

„A hercegkúti üzem kapacitása 5000 hektoliter egy évben – mondja Pásztor Péter, a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. – 14 ezer mázsa szőlőt tudunk Hercegkúton feldolgozni. 30, 50, 110 és 220 hektós tartályaink vannak. Az első három kategóriás tartályaink már elfogytak, oda nem tudunk mustot fogadni. A teljes kapacitásunknak már a 90 százalékára leszerződtünk, de akkora az érdeklődés, hogy legalább a teljes kapacitás háromszorosára tudnánk szerződni. Vannak, akik már a présből elviszik a mustot. Ha ülepítjük és fejtjük a mustot, akkor a préseléstől számított 40 óra múlva lehet elszállítani a mustot. Aki pedig nálunk készítteti el a bort, az novemberben akár már palackozhat. A mobil palackozónk már Magyarországon van, novemberre már Hercegkúton lesz. Jelenleg 40 termelővel szerződtünk, közülük 35 döntött úgy, velünk készítteti el a bort úgy, hogy elmondják, milyen elképzeléseik vannak, milyen borokat készítsünk. Ennek megfelelően 15 és 18 fok közötti hőmérsékleten erjesztjük a mustot…” Pásztor Péter elmondta, a beruházást teljes egészében állami finanszírozásból oldották meg, a működtetést azonban már a három üzemnek kell megoldania…”

Palackozás novembertől

A hercegkúti a legkisebb a három üzem közül, a bodrogkisfaludi és a tállyai 10-10 ezer hektó bort tud előállítani évente, így jövőre már leg­alább 400 termelővel tudunk szerződni.

Miközben Pásztor Péter végigvezet a tartályok között, egy fiatal pár már a must kóstolásával van elfoglalva. Szilágyi László és Kovács Kitti elmondja, a szőlőtermésük egyharmadát hozták ide Hercegkútra.

Lehetőség

„A feldolgozáshoz a kapacitás bővítésére lenne szükség – mondja Szilágyi László. – Ehhez azonban építkezni is kellene, és annyira elszaladtak az árak, hogy hosszú távon sem hozná vissza az árát, így számunka ez egy hatalmas lehetőség. A must minőségével elégedettek vagyunk. Ötféle száraz bort készítek, és a fejemben már megvannak az elképzelések, hogy végeredményben milyen borokat szeretnék ezekből előállítani. Ez egy próbaév a hercegkúti üzemmel, de az eddigi tapasztalataink azt sugallják, ebből egy hosszú távú együttműködés lesz.

Bánhegyi Gábor

VISSZA A KEZDŐOLDALRA