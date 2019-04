Segítik a látássérültek életvitelét az eszközök

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének eszközei között szerepelt többek között beszélő konyhai és szobamérleg, kézi és digitális nagyítók és fehér bot. Barnóczki Gábor, a helyi egyesület elnöke elmondta: minden évben meghívnak egy-egy társszervezetet, melyek a segítségével bővíthetik azoknak a hasznos eszközöknek a körét, amelyeket a látássérültek akár naponta használnak. Ezek az eszközök elterjedtek a vakok és gyengénlátók körében, de többnyire csak a fővárosban elérhetőek. A vásárlók többsége tagja az egyesületnek, így pénzügyi segítséget is tudnak nyújtani nekik. – Sokan használják ezeket, annak ellenére is, hogy drágák – jegyzi meg.

Segítünk abban is, hogy megtanítsuk ezeknek az eszközöknek a használatát.

Megismertetni

– Mi pályázatból tudjuk segíteni ezeknek a beszélő vagy tapintható eszközöknek a beszerzését, a fehér botot a tb is támogatja – fejtette ki az elnök. – Azért szervezzük meg ezt a vásárt, mert nagy az érdeklődés iránta. Vannak olyan eszközeink, amiket mi veszünk meg, tőlünk aztán tagjaink díjmentesen kölcsönözhetnek. Ezekkel szoktuk járni a megyét, hogy megismertessük a Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Ózdon vagy akár Tiszaújvárosban élőkkel is. De természetesen segítünk abban is, hogy megtanítsuk ezeknek az eszközöknek a használatát.

Az egyesületről elmondta az elnök, érdekérvényesítő, érdekképviseleti tevékenységei során igényeken alapuló szolgáltatásokkal, érzékenyítő és más közösségi programokkal, képzésekkel, személyre szóló tanácsadással járul hozzá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő vak és gyengénlátó emberek életminőségének javulásához.

ÉM

