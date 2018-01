Segíthettek az ismerősöknek az “ügyfélbarát” pénzügyőrök Borsodban

Az ügyben hat vádlott szerepel, két férfit vesztegetéssel, négy férfit annak elfogadásával gyanúsítanak. A hétfői tárgyaláson a vádlottakat hallgatták ki a vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban. A vádpontok szerint a hivatali vezetők több esetben is értesítették ismerőseiket a várható ellenőrzésekről. Voltak, akik nem tettek vallomást, mások igyekeztek magyarázatot adni a felmerült vádakra.

A bíróság és az ügyészség például arra volt kíváncsi, hogyan fordulhatott elő, hogy az egyik pálinkafőzéssel foglalkozó vállalkozó csak figyelmeztetést kapott amiatt, mert későn és hiányosan kitöltve adta le a bérfőzési lapokat. A negyedrendű vádlott elmondta, az érintettnek az első ilyen jellegű hibája volt, pecsét egyébként sem kellett volna rá, az adatokra pedig szükség volt a statisztika miatt. Szerinte egyébként az apparátus is igencsak szűkös volt, sok ügyben jártak el és a bírságolási gyakorlatuk is szigorúbb volt a régió másik két megyéjéhez képest. Egységes bírságolási rend sem volt az országban, de védekezésül megemlítette, a pálinka-szabadságharc közepette az értekezleten elhangzott, nem feltétlenül kell büntetéseket kiszabniuk. A munkatársak egyébként igyekeztek egységes gyakorlatot kialakítani, egyeztettek egymással és főnökeikkel a korábbi ügyek tapasztalatai miatt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyébként is arra törekedett, hogy ügyfélbarát hatóság legyen, bár konkrét utasítások nem hangzottak el arra vonatkozóan, ez miben is jelentkezik. A büntetés kiszabása helyett a figyelmeztetés és a javítási lehetőség ennek is tekinthető.



A bíróság szerint az egyik vezető amiatt járt közben, hogy egy ismerős kocsmáros két elkobzott, számlával nem igazolt italát visszakaphassa. A tanúvallomás szerint az italok tulajdonosa kaphatott információkat a raktárban tartott két termékről, s arról is értesítették a pénzügyőrök, hogy régebbi leltári ívekkel igazolhatja, hogy a két nedű már korábban is a kocsmában volt, de nem értékesítették.

Egy harmadik esetben azt kifogásolta a bíróság, hogy egy pálinkafőző „fülest kapott” a pénzügyőröktől, hogy egy budapesti nyomozócsoport meglátogatja. A vállalkozás igyekezett eltüntetni a nyomokat és ki sem nyitott a vizsgálat napján. A kérdés az volt, hogy a pénzügyőr vezetők miért kaptak információt egy másik bevetési szervtől és hogyan adták azt tovább. Az egyik vádlott elmondta, furcsának is találta, hogy ilyen információt közöltek vele, hiszen semmi köze nem volt hozzá sem neki, sem miskolci kollégájának, ugyanakkor azt nem tudta megmondani, hogy vádlott társa a folyosón hallhatta-e a hírt.

Egy negyedik vádpont szerint a pálinkafőzőktől több üveg pezsgőt kaptak a pénzügyőrök, hogy év végén koccinthassanak a hivatal munkatársai. De a vezetőket ezen kívül is rendszeresen felköszöntötték, vacsorákra látták vendégül.

Az utóbbi kapcsán megvádolt pálinkafőzők elismerték, hogy adtak pezsgőt a testületnek és karácsonyfákat a vezetőknek. Dr. Lichy József, az 5-6. rendű vádlott ügyvédje szerint a 18 üveg pezsgőt az állomány el is fogyasztotta. Mint mondta, ügyfelei ezt nem vesztegetésnek szánták, hanem megkapták annak ellenértékét is. Meglátásuk szerint azonban nem jelentene vesztegetést akkor sem, ha nem fizetnek érte. Dr. Lichy József úgy látja, a hivatali személyek elfogadhatnak olyan csekély értékű ajándékot, amiért nem szegnének hivatali kötelességet. Úgy véli, a vád feltett háttérszándékra utal.

