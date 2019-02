Segítenek egymásnak Miskolcon

A Magyar Rákellenes Liga (MRL) Miskolci Alapszervezete a rák világnapja alkalmából előadást tartott a MRL Miskolc betegeinek szerdán a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban. Az előadó dr. Török László főorvos volt, a téma pedig a primer prevenció szerepe a fej-nyaki malignomákban. Ezt megelőzően a szociális munka fontosságáról hangzott el előadás.

A cselekvés éve

Az Orvosszálló nagyterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. Virág Judit, a Magyar Rákellenes Liga (MRL) Miskolci Alapszervezetének vezetője elmondta: a Magyar Rákellenes Liga meghirdette Ez vagyok, és ezt teszem (I am and I will) kampányát. A szervezet hangsúlyozta: 2019 a cselekvés éve. Fontos kérdéssé vált: „mit tesz az egyén az egészségéért?” Mit tehetek, és mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? Mit tehetek azért, hogy a daganatos betegséget még korai stádiumban felismerjék? – sorolta a kérdéseket Virág Judit. Számunkra nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk segíteni a betegtársakat és a gyógyulás érdekében mit tudnak tenni a betegek – emelte ki.

A betegek egymásért is sokat tehetnek azáltal, hogy megosztják gondjaikat, tapasztalataikat. Egymásnak jobban megnyílnak, el tudnak mondani olyan problémákat amiken már túljutottak. Sokféle szolgáltatást igénybe vehetnek gyógyulásuk érdekében, ezek tapasztalatait is megosztják. Véleményem szerint a megyei kórházban zajló rehabilitációs tevékenység országosan is kiemelkedő – összegezte.

ÉM

