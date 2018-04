Se vége, se hossza a szabálytalan parkolásoknak

Következzen egy újabb csokor azokból a fotókból, amelyeket olvasóink küldenek nekünk a leglehetetlenebb parkolási helyzetekről. Közben vélemények is érkeznek szép számmal ezekből következzen most két – egymással éppen ellentétes ezek közül.

Ferenc azt írja: „Az ilyen parkolásoknál arra is kell néha gondolni, hogy az így parkoló ember lehet, hogy csak félti a nagyobb értékű kocsiját attól, nehogy rányissák az ajtót, vagy megkarcolják parkoláskor. Például Szerencsen a Tesco parkolóban én is mindig két helyen állok meg mert a sok hétvégi és falusi sofőr szinte minden nap okoz ott koccanásos balesetet, és vannak olyan embertársaink is, akivel nem szívesen kerül konfliktusba az ember. Illetve az ajtó karcolása kerülne annyiba mint sokak autója. Mérlegelni kell ezeket az eseteket is.”

Gergely szerint viszont nincs olyan ok, ami magyarázattal szolgálna arra, ha valaki nem a szabályoknak megfelelően parkol: „Engem nagyon zavar az, hogy egyes emberek nem veszik arra a fáradtságot, hogy normális parkolást végrehajtsanak. Attól mert (gyakran) nagy és luxus autója van valakinek, még ugyan olyan ember, ugyan úgy tartsa be a szabályokat mint más. Én is megtehetném, de bennem van annyi tisztelet, hogy más autósnak szabadon hagyom a helyet. Remélem ez a helyzet javulni fog!”

És, akkor most következzenek az olvasóktól kapott aktuális fotók. Önnek mi a véleménye erről? Várjuk a véleményeket, hozzászólásokat és persze fotókat továbbra is az imre.horvath@eszak.hu címre.

ÉM



