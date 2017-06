Se gyógyszer, se szemüveg

Kedves úr fogad bennünket Hidasnémetiben, házának kapujában. Senki se mondaná, hogy már 88 éves, pedig bizony Orosz Ferenc emléklapot is kapott a település önkormányzatától, mert ő Hidasnémeti legidősebb férfi lakója. A házban rend és tisztaság, a kert is rendezett. Ez azért is nagy dicsőség, mert Feri bácsi mindent egyedül csinál a házban és kertben is, hisz egyedül él. Lakásában rácsodálkozunk a régi Singer varrógépre. Dicsérgeti.

Nagyon jó varrógép ez. Szükség van rá, mert ha elszakad a nadrágom, ki varrja meg?”

Feri bácsi nemcsak mos, varr és takarít, de főzni is ő szokott magának.

– Felajánlották az önkormányzatnál, hogy hoznak nekem ebédet. Én meg mondtam, hogy nem kell, mert tudok főzni.

30 éve kántor

Tulajdonképpen azért jöttünk el hozzá, mert a napokban vehette át a település díját, a „Hidasnémetiért a Közszolgálatban” Díjat. Az elismerést a Hidasi Napok Felvidéki Fesztivál nyitónapján kapta meg.

Feri bácsi ugyanis 30 éve kántora a Hidasnémeti Református Gyülekezetnek, pedig nem is ez az eredeti foglalkozása.

Kassára járt középiskolába, majd Miskolcra. Mozdonyvezető lett, 35 évet húzott le a vasútnál. Azt meséli, hogy 5-6 évig járt csak gőzmozdonnyal, aztán jöttek a piros, M62-es dízelek, becenevükön a Szergejek, azokkal járta be az egész országot. Mert ő igyekezett minden útvonalat megtanulni.

– Úgy voltam vele, hogy azért van az ember a munkahelyén, hogy tudják őt használni. És engem tudtak, mert volt vonalismeretem – meséli Feri bácsi. Aztán azt is megtudjuk, hogy lett kántor.

– Egyszer az apám azt mondta: Feri, te szereted a zenét, jól tudsz énekelni. Nem lenne kedved a templomi harmóniumon játszani? Mondtam, hogy megpróbálhatom. Amikor azonban eljött a zenetanár, hogy megtanítson, kiderült, a harmónium egyetlen hangja sem szól. Na, akkor én szétszereltem a hangszert, minden egyes sípját kitisztítottam, és újra szólt a templomi harmónium.

Nincs szebb

Először egy szilveszteri istentiszteleten kísértem az énekszót. Akkor ez annyira megtetszett nekem, hogy azóta is kántorkodom. „Amikor a kis bevezető után a gyülekezet is énekelni kezd, annál szebb nincs a világon.” Véleménye szerint a zene gyógyít, és bizonyára ez lehet az oka, hogy sokáig él. Bizony szüksége volt a gyógyulásra, legalább is a lelkire, mert felesége is korán meghalt, a fia pedig fiatalon, 21 évvel ezelőtt.

Feri bácsi mutatja legújabb szerzeményét, egy laptopot. Büszkén meséli, már fent van a Facebookon. Oldalt is csinált magának, teljesen egyedül. Ő egyébként ezermesternek is beillene. Egyszer egy kakukkos órát talált ki­dobva. Hazavitte, megjavította, most ott ketyeg és kakukkol az előszobája falán. Feri bácsi arról is híres, hogy bár 88 éves, de se szemüveg, se gyógyszer nem kell még neki.

ÉM-HE

