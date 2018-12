Sávlezárással tiltakoznak Miskolcon

Bár a sávlezárásban négy órakor csak négy autó vett részt Miskolcon, a Kiss Ernő utcán, azonban egy közműmeghibásodás miatt a demonstrációtól ötszáz méterre is lezárták a külső sávot, így a forgalom „beállt” a Gálffy Ignác utcától a Vasgyári útig a hétfő délutáni csúcsban. A forgalomlassító tüntetést ugyanaz a két fiatal szervezte, akik a Búza térnél reggel, illetve vasárnap délután tartott sávlezárást is meghirdették. Hangsúlyozzák azonban, hogy a vasárnapi demonstrációhoz csak addig volt közük, amíg az a helyszínen tartott, az onnan elindult emberek tetteikért nem vállalnak felelősséget, amit be is mondtak a tüntetés végén.

A hétfő délutáni tüntetés helyszínén elmondták, vegyes a fogadtatás az autósok részéről. Hozzátették: a tiltakozást magánemberként szervezték, de további támogatókat is várnak.

– Hasonló megmozdulásokat tervezünk a folytatásban is sávlezárással, mivel a békés módját szeretnénk a tiltakozásnak. A következő napokban pártok szerveznek demonstrációkat, de mi is visszatérünk az utcákra. Amíg nem lesz változás, addig Miskolcon mindig lesz tüntetés, kitartunk, ameddig kell. Bár lehet, hogy később már nem lesz pártfüggetlen, mert másokkal is összefogunk – jelezte Bacsó Dominika és Markovics Zoltán.

ÉM-HI

