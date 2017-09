Sátoraljaújhely első egyetemi polgárai lettek

Megtartotta első tanévnyitó ünnepségét a Miskolci Egyetem Sátoraljaújhelyi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központja. Az ünnepséget a sátoraljaújhelyi Városháza dísztermében tartották.

Az egyetem szellemisége

– 755 éve kapta Sátoraljaújhely a városi rangot – mondta köszöntőjében Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. – Az azóta eltelt időszakban sok minden történt a városban, egyvalami nem: egyetemi tanévnyitó. Köszönetet mondok mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy Sátoraljaújhelyen is megindulhasson a felsőoktatási képzés. A szellemiség soha nem marad meg a falak között, így hiszem, az egyetem szellemisége az egész városra kisugárzik majd. Ez a nap vége annak a munkának, amit több éve kezdtünk el, de még inkább egy újnak a kezdete. Az egyetemmel együtt a városnak is közös érdeke, hogy a hallgatók jól érezzék magukat nálunk és megkapják a szükséges tudást ahhoz, hogy a végzés után egy sikeres életpályát fussanak be.

A perc jelentősége

– Öröm számomra, hogy eljutottunk idáig – mondta az egyetemi eskütétel után dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. – Hosszú, rögös munka volt, de megérte. Amikor dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár elkezdte kidolgozni közösségi felsőoktatási képzési központok megalakításának a lehetőségét, akkor nem elsősorban Sátoraljaújhelyre tervezte azt. Az itteni városvezetés azonban felismerte a lehetőséget és az államtitkár úr támogatásáról biztosította a zempléni várost. Ezt követően kezdődött meg a Miskolci Egyetemmel az a közös munka, amelynek köszönhetően most itt vagyunk.

© Fotó: Bánhegyi Gábor

– Ennek a percnek irtózatos jelentősége van – mondta tanévnyitó beszédében prof. dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora. – Végtelen öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és megnyithatom a 2017/18-as tanévet. A Miskolci Egyetem az elsők között van, akik ezt a képzési formát is bevezették. Az egyetemünknek feltett szándéka, hogy a térségben marasztalja a tehetséges fiatalokat. Ennek is része a képzés sátoraljaújhelyi beindítása.

– ÉM-BG –

Az újhelyi képzésről

Gépészmérnök alapképzési szak és diplomás ápolás és betegellátás alapképzési szak indult a Miskolci Egyetem égisze alatt, kihelyezett formában Sátoraljaújhelyen. A két szakon közel negyven hallgató kezdi meg a tanulmányait. Az oktatásnak a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épülete ad otthont. A tanévnyitó után ott történt meg a hallgatók beiratkozása. Az oktatás szeptember 11-én veszi kezdetét.

