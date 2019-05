Sárkányokat engesztelnek a kínai töltött káposztával

Akár mi magunk is elkészíthetjük a kínai május egyik legnépszerűbb ételét. Sőt, az évben valószínűleg már el is készítettük, csak kicsit másképp.

Kínában a mozgó ünnepeket rendszerint a holdnaptár alakulása mentén tartják számon. Az első újhold idén január 6-ra esett. Az ezután eltelt ötödik holdhónap ötödik napján – a mi naptárunk szerint idén május 9-én – tartják a sárkányhajók ünnepét, ami nemcsak a hagyományok szempontjából számít jeles napnak arrafelé, de a gasztronómia is komoly szerepet kap ilyenkor. A sárkányhajók ünnepe tulajdonképpen a folyókban lakó éhes sárkányok kiengeszteléséről szól, amiért megzavarják őket a hajóversenyzéssel. Az ünnep jellegzetes étele a congce, ami tulajdonképpen bambuszlevelekbe csomagolt rizs. Ezeket a kis göngyölegeket dobták régen a folyóba. Sajnos, azonban ez a szokás nagy mértékben szennyezte a vizeket, így mára felhagytak vele, csupán a gasztronómiában elevenítik fel a régi hagyományokat.

Ahány táj, annyi étel

Kína híres az étkezési szokásairól, kultúrájáról, gasztronómiai sokszínűségéről. Ezt jól példázza az is, hogy nincs olyan szakácskönyv vagy receptgyűjtemény, ami magába foglalja az összes kínai étel elkészítési módját és azok variánsait. Ennek az oka egyszerű: az elkészült mű terjedelméhez képest a tokiói telefonkönyv könnyű esti olvasmánynak tűnne. A kínai gasztronómia ugyanis nem egységes. Más étkezési szokások alakultak ki a tengerek, a síkságok, a nagy kiterjedésű erdőségek mellett és az égre bámuló hegyek lábainál.

Mint a töltött káposzta

Mindezek tükrében kissé meglepő, hogy a hatalmas Kína egyik meghatározó tradicionális receptje zavarba ejtő hasonlóságot mutat a mi töltött káposztánkkal. Bár a gőz fölött párolt congce hagyományosan bambuszlevélbe csomagolt rizsgolyó, ma már darált csirke és sertéshús is kerül bele. Sőt, egyik változatát, a zongzit lével és vagdalt bambuszdarabokkal tálalják. Gasztronómiai varázslat, hogy két olyan nemzet meghatározó ételei, amik több ezer kilométerre fekszenek egymástól, ennyire hasonlítsanak egymásra. Innen nézve nem is akkora csoda, hogy a kínai éttermek töretlenül népszerűek hazánkban is.

