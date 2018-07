Sárkányhajók a Tiszán

A hagyományosan június utolsó szombatján tartandó verseny folyamatosan népszerűségnek örvend, idén tizenkét csapat nevezett a megmérettetésre.

A Zempléni Zenit Alapítvány szervezésében életre hívott Sárkányhajó Fieszta nem kifejezetten verseny, inkább amatőr csapatok, cégek vagy települések „válogatottjai” vesznek rajta részt. Dr. Tarnai Gábor elnök azt mondta, hat évvel ezelőtt, pályázati forrásból tudtak sárkányhajókat vásárolni, ez alapozta meg a nap ötletét.

– Már az első évben egy sikeres versenyt rendeztünk, amit azóta évente megismétlünk. A gyakorlat azt mutatja, hogy tizenkét-tizenöt csapat szokott egy-egy ilyen alkalomra nevezni. Egy hajóban húszan eveznek, velük illetve a kísérőkkel egy-egy ilyen alkalomra körülbelül öt-hatszáz érdeklődő gyűlik össze a Tisza-parton – emelte ki a Sárkányhajó Fiesztát szervező alapítvány elnöke.

Folyamatosan újítanak

Június utolsó szombatja a térségben már jelentős eseménynek számít. A tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak rendszeres, évről-évre visszatérő versenyzői ennek az alkalomnak. A szervezők pedig folyamatosan törekednek az újításokra is, így ebben az évben a megszokott 200 méteres táv mellé egy ­hosszabb megmérettetést is meghirdettek.

– Felmerült az igény a csapatok részéről a 2000 méteres futam elindítására is. Ez ugyan egy kevésbé látványos, ám annál embert próbálóbb feladat – tette hozzá dr. ­Tarnai Gábor.

A megmérettetést a gödi Szabad Sárkányok nyerték, második a rakamazi Hullámtörők csapata lett. A döntőben a bronzérmes a Kutatók csapata lett a Vízivándor tábor nevezésében. A két kilométeres futamon szintén a gödiek eveztek be elsőként, őket a Téglásról érkező Alföldi betyárok és a Szerencsről és környékéről nevező Nyeletlen Fejszék követték.

Tokajban egyébként nem csak a versenyek alkalmával lehet sárkányhajózni. A Zempléni Zenit Alapítvány vezetője lapunknak elmondta, alig telik el úgy hét, hogy ne vennék igénybe a hajókat. Iskolás csoportok, céges csapatépítő tréningek vagy akár csak baráti társaságok is rendszeresen ülnek hajóba, hogy átéljék ezt az érzést a Tiszán és a Bodrogon.

Európában nem túl régen

A sárkányhajó egy olyan 12,5 m hosszú, kenu típusú hajó, melyet elől sárkányfej, hátul sárkányfarok díszít. Bár Kínában már a mai időszámítás előtt is ismerték és használták ezeket, Európában 1982-ben mutattak be először ilyen hajót Duisburgban, majd 1987-ben a kajak-kenu vb kísérőprogramjaként szerepelt bemutatóversenyen. Két évvel később a hamburgi kikötő születésének 800. évfordulóján már szerepelt a sárkányhajózás az ünnepi programban. Az Európai Sárkányhajó Szövetség 1990-ben alakult meg, az első sárkányhajó világbajnokságot pedig 1995-ben rendezték Kínában. Ebben az évben indult el Magyarországon is ez a sportág egy használt, német sárkányhajóval.

