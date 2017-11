Sárga csíkozás lesz az utakon a „gyengébb” autósok kedvéért

Adott egy kereszteződés, ahol az egyik irányba be van dugulva az út. Amikor a lámpa zöldre vált – annak ellenére, hogy látja az autós, hogy a kereszteződés után közvetlenül még állnak az autók, és ő legfeljebb a túlsó zebráig, vagy a kereszteződés közepéig jut el – elindul és pár méter után meg is megáll. Miután a lámpa vált, a kereszt­irányból meginduló forgalom egyszerűen nem tud a beragadt autó, vagy autóktól továbbhaladni. A gyalogosoknak is kerülgetniük kell a zebrán álló kocsikat.

Egyértelmű a tiltás

Ilyen közlekedési szituációt gyakran tapasztal az egyszeri autós, pedig a KRESZ 9. paragrafusának 7. bekezdése egyértelműen fogalmaz: „Zöld fényjelzésnél sem szabad az útkereszteződésbe behajtani, ha azt – forgalmi torlódás miatt – a zöld fényjelzés tartama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni”.

A felvázolt helyzet Miskolc több csomópontjában is előfordul, főleg a reggeli, de a délutáni csúcsforgalomban is. A Búza tér környéke, ahol két nagyon forgalmas út, a 3-as és a 26-os is összetalálkozik, különösen fertőzött ebből a szempontból. Ha pedig kialakul a „zöldön bentragadás” állapota, akkor a vezetők vérnyomása az egekbe szökik.

Figyelni fogják a rendőrök

Hiába fogalmaz egyértelműen a KRESZ, az autósok közül nagyon sokan nem tartják be az ominózus 9. paragrafus 7. bekezdésében megfogalmazottakat. Éppen ezért a rendőrség és a közútkezelő négy Búza tér környéki csomópontban – az Arany János téren, a Miskolc Plaza oldalában, a Horváth Lajos utcánál, valamint a 3-as számú és a 26-os számú főút találkozásánál sárga csíkozással fogja jelezni az úttesten azokat a felületeket, amit szabadon kell hagyni.

A KRESZ 18. paragrafusa teszi lehetővé, hogy „Különösen veszélyes helyekre – elsősorban a vasúti átjáró és az útkereszteződés területére – szaggatott vonallal körülhatárolt, sárga színű útburkolati jel hívhatja fel a járművezetők figyelmét.” A 40. paragrafus 5. (m) bekezdése szerint pedig „Tilos megállni különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen. Természetesen kivételt jelent a műszaki hiba és a különleges forgalmi helyzet.

A rendőrség a reggeli csúcsforgalom idején fokozottan fogja ezeket a területeket ellenőrizni és a szabálytalan sofőrökkel szemben eljárást fog kezdeményezni.

– Szaniszló Bálint –

