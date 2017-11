Sapka divat – a legjobb 2017-es trendek

Ha nem a mínusz felé csúszik a hőmérő higanyszála, akár kalapot is viselhetünk. A sapka mindig is egy funkcionális ruhadarab volt, míg a kalap inkább stíluselem; melegíteni már kevésbé tud.

Milyen divathullámok jöttek-mentek az utóbbi időszakban?

Pár éve kitört, és azóta sem csitul a színes és figyelemfelkeltő sapkák divatja. Bevett lett felnőtt nőknek – főleg a fast fashion áruházak kínálatából merítve – állatos sapkát viselni. Mostanra már kicsit sok baglyos és macis kötött sapit láttunk, de egy-egy vicces példány még megéri az árát.

A 2017-2018-as őszi-téli szezonban nagyon divatosak a kerek tetejű, színes kalapok a hatvanas évek stílusában, akár egészen nagy méretben.

Minden divatos pillanatnyilag, ami kötött, így az egészen “házias” külsejű, mintha-a-nagymama-kötötte-volna fejfedők is beleférnek. A kötött verzióknál a hatalmas – például nyusziszőr – pomponok jellemzőek.

Fázósak vagyunk, és egy sapkától igazi védelmet várunk el? A hófehér szőrmesapkák extrém nagy méretben is megjelentek. Egy egyedi, például színes lencséjű napszemüveggel vagy síszemüveggel hihetetlenül stílusosak leszünk ezekben. A skandináv, illetve orosz viseletre hajazó usankák, mivel rengeteg anyagból készülnek, legjobb, ha műszőrméből vannak.

Svájcisapka, újságosfiú sapka

Rendkívül nőies darab került előtérbe idén, a francia ‘beret’, amelynek egy verzióját mi svájcisapkaként is ismerjük. A puha, kerek fejfedő sima fekete változatban is ellenállhatatlan, de felbukkant gyöngyökkel kirakott változata is. A félrecsapott, színes (mű)bőr svájcisapka is jellemző elem volt a divatbemutatókon.

Egy másik nagyon nagy kedvenc idén, a divatblogok állandó szereplője a fiús “baker boy” vagy “newsboy” (péklegény vagy újságosfiú) sapka. Félig kalap, félig sapka, hordhatjuk maszkulin öltözékhez, például magas szárú bakancshoz, bőrdzsekihez, de kiegészíthet finoman nőies szettet is. Mindenképpen ad egy kis plusz stílust a megjelenésünkhöz – bár hófúvásban nem fog segíteni.

Nemcsak sapkát vagy kalapot húzhatunk, Gucci vagy Moschino nyomán most sálba is bugyolálhatjuk a fejünket. A színes, artisztikus, például virágmintás sálak jellemző elemei voltak a kifutóknak. Megköthetjük az áll alatt, mintha a Doktor Zsivágóban lennénk az orosz tajgán, vagy körbetekerhetjük a fejünkön. Nem baj, ha nagyon feltűnő, sőt. Akár még egy sapkával vagy kalappal is tetézhetjük a látványt.

