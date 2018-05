Sam, a tűzoltó rajongói próbariasztást is láttak

A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából a katasztrófavédelem idén már ötödik alkalommal ajándékozta meg a kicsiket egy igazán különleges élménnyel. A gyermekeket és szüleiket ugyanis ezen a napon az ország csaknem négyszáz tűzoltólaktanyája fogadta, hogy a családok megismerhessék a tűzoltók mindennapjait.

A „Nyitott szertárkapuk 2018” elnevezésű program keretében az összes hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi őrs, önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek többsége lehetőséget biztosított az érdeklődőknek arra, hogy közelről megtekinthessék a tűzoltók által nap mint nap használt járműveket és a különleges felszereléseket. A nagy piros autók látványától izgatott gyerekek és kísérőik bejárhatták a laktanyákat, láthatták, miként telik a szolgálatban lévő tűzoltók élete, akik kitettek magukért gyermeknapon is. A próbariasztások még a felnőttek szívét is megdobogtatták, hiszen a csúszdán megérkező, védőruhájukat felöltő, majd autójukkal villámgyorsan elsuhanó tűzoltókat ilyen közelről ők sem láthatják mindennap.

Közel ötezren

A borsodi laktanyáknál már a meghirdetett időpont előtt többen megjelentek, így a szertárkapuk is korábban nyíltak meg. Kiderült, hogy a legtöbb gyermeknek Sam, a tűzoltó a kedvenc meséje. A megyében összesen közel ötezer kisfiú és kislány, valamint szüleik voltak kíváncsiak a tűzoltókra. A felhőtlen gyermeknapi jókedv biztosítása mellett természetesen más üzenete is van ezeknek a programoknak. A gyermekek és szüleik biztonságérzetét is növeli, ha közvetlen közelről láthatják a védelmüket szolgáló technikai eszközöket, gépjárműveket és felszereléseket, valamint személyesen a tűzoltóknak tehetik fel kérdéseiket.



