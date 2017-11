Sajtos, ludas, mesés – Ilyen volt a termelői nap Miskolcon

Ismét termelői napot tartottak Miskolc belvárosában, a szokott módon az Erzsébet térre várták vasárnap a helyi termelők portékái iránt érdeklődőket. Érdeklődőkben pedig nem volt hiány, a téren szinte lépni sem lehetett annyian látogattak ki, hogy termelőktől szerezzék be az élelmiszereket vagy éppen ajándéktárgyakat.

Már két éve

Júliusban volt kétéves, októberben pedig huszonötödik alkalommal rendezték meg a Miskolci Termelői Napot az Erzsébet téren. Ez azt is jelenti, hogy novemberben már huszonhatodik alkalommal telt meg az Erzsébet tér őstermelőkkel, kézművesekkel és érdeklődőkkel.

A minden hónap harmadik vasárnapjára időzített program célja az, hogy közösségi tér, közösségi esemény legyen, miközben a kilátogatók látják, és persze kóstolják azokat az értékeket, amelyet a helyi és környékbeli termelők állítanak elő. Mint minden hónapban, úgy most is elsősorban kistermelésben előállított élelmiszereket tudtak beszerezni a látogatók, de kézműves termékek is jelen voltak.

Bőven lehetett például sajtokból válogatni, a zempléni és a mádi sajtmanufaktúra is képviseltette magát, ahogy a 2017-es magyar sajtverseny győztese, a bükki is – mégis mindegyik asztal előtt hosszan kígyózott a sor a vásárlókból. De húsféléket is be tudtak szerezni az érdeklődők, legyen szó kolbászról, szalonnáról, füstölt termékekről. Természetesen nem hiányoztak a kínálatból a borok, ahogy a borlekvárok sem. Ha pedig lekvár: több helyen is kínálták a lekvárt, dzsemet, szörpöt szinte minden növényből, amiből csak el lehet képzelni. Nagy keletje volt a szőlődzsemnek és a szűretlen, száz százalékos almalének. Ahogy a vasbornak is, amely a vasat és a vitaminokat pótolja a szervezetben, ha fogyasztjuk. De volt itt paprikalekvár, chilipaprikás termékek, házi sütemények és mézeskalács minden formában és színben. Ahogy natúrkozmetikumok, tűz­zománctermékek és egyéb kézműves termékek is gazdagon kínálták magukat, közeledve az ünnepekhez, jobbára a karácsonyt idézve.

Helyi civilek

Minden alkalommal teret ad a rendezvény a helyi civileknek is, ezúttal a Szimbiózis Alapítvány mutatkozott be termékeivel. De rajtuk kívül ott volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyegyenlőségi és Önkéntes Ház, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, a Diósgyőrért Közhasznú Alapítvány, a Múzsák Kertje Alapítvány. Ahogy jelen volt az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány is, akik természetesen saját rendezvényüket, a Miskolci Biovásárt is népszerűsítették, ahogy a Zöld Kosár Közösséget is.

De a szokásoknak megfelelően kilátogattak a Miskolci Állatkert és Kultúrpark munka­társai, akik ezúttal is „simogatnivalóval” érkeztek. A kis kecskék és a nyuszi nagy sikernek örvendett a gyerekek körében.

De sokakat érdekeltek a Miskolci Közlekedési Vállalat relikviái, a mesterségbemutatók. Főleg a díszkovács üllője és a rendőrségi eszközök körül gyűltek össze sokan.

A nap vendégtelepülése ezúttal Tállya volt, borral, dióval, úri hímzéssel, de Hejőpapi is külön sátorral jelentkezett. A Miskolci Termelői Nap mottója ezúttal a sajtos, ludas, mesés volt, és hogy ez biztosan teljesüljön, arról elsőként a Galiba Társulat gondoskodott, akik a Ludas Matyi történetének vásári komédiás változatát mutatták be nagy sikerrel. Majd őket követték a színpadon a Miskolci Nemzeti Színház színészei, akik a Minden egér szereti a sajtot című mese­darabból adtak elő részletet.

Venni, enni, szórakozni

Szabó Miklósné már teli szatyorral sétált a téren, azt meséli, ő minden hónapban eljön és itt szerzi be a sajtot, lekvárt, húsfélét. Ezeket régen maguk termelték, de ma már időskorukra panelba kényszerültek, és olyanoktól akarják beszerezni, akik úgy készítik, ahogy annak idején ők is tették.

Zoltán a családjával jött, már régen tervezték, hogy kilátogatnak, és most a program is olyan, ami leköti a gyerekeket, így végre rászánták magukat. Ahogy mondja: vesznek, esznek és szórakoznak, biztos, hogy nem utoljára vannak itt.

– Horváth Imre –

