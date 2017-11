Sajósenye-Arnót: Fociházasság után békés válás

Két éve írtunk arról, hogy Sajósenye és Arnót futballházasságra készül, egy éve pedig arról, jól működik a közös, a megyei II. osztályban szereplő felnőttcsapat, amelyet a két település tart fenn, és amely a hazai meccset felváltva rendezi Sajósenyén és Arnóton. Nemrégiben viszont úgy értesültünk: a házasság válással végződik. Erről (is) szót ejtettünk Takács Istvánnal, a Sajósenye edzőjével, aki egyben a kistelepülés polgármestere is.

– Az elmúlt években általában az első hat hely valamelyikén állt a csapatunk. Most nem szerepelünk ilyen jól, és ennek több oka is van – mondta az edző-polgármester. – Az átigazolás utolsó napján hat meghatározó játékos távozott a keretből, hárman pedig külföldre mentek dolgozni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyobb csapatnál is nagy vérveszteséget jelentene, nemhogy egy olyan kis együttesnél, mint a Sajósenye. A távozókat nem tudtuk pótolni, ez érződött a csapat első nyolc mérkőzésén. Akiket az utolsó pillanatban leigazoltunk, azokról rövid időn belül kiderült: játékuk nem üti meg ezt a szín­vonalat, vagyis az elvárásoknak nem felelnek meg. Bízom azonban abban, hogy tavasszal már egy ütőképesebb sajó­senyei csapat lép pályára.

Sajósenye marad

Arra a felvetésre, hogy a hírek szerint a csapat működtetéséből Arnót önkormányzata kilép és a jövő évtől csak Sajó­senye marad az együttes mögött, Takács István így felelt:

– A hír igaz. Annak idején nagy tervekkel indultunk el az arnótiakkal közösen működtetett csapattal. Az összefogás példaértékű lehetett volna más települések számára is, hiszen egyre kevesebb a játékos is, aki még futballozni szeretne, de nagyobbak az anyagi igények is, magyarul egyre több pénzt igényel egy csapat fenntartása, mely a szűkös önkormányzati költségvetésből egyre nehezebb. Ezért is lett volna szép a mi „házasságunk” hosszú távon, példát mutathattunk volna közös összefogással, egy jó csapat fenntartásával. A szakítás ellenére is el kell azonban mondani, hogy az arnóti önkormányzat korrekt módon, a korábbi pénzügyi megállapodásunknak mindenben eleget téve száll ki a közös csapat működtetéséből. Sajnáljuk, hogy úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem fektetnek be pénzt az együttes működtetésébe.

És hogy a „válás” ismeretében mik a távolabbi tervek Sajó­senyén?

– Természetesen tovább működtetjük a csapatot, már mint egyedüli önkormányzat, hiszen 48 éve folyamatosan jelen van községünkben a labda­rúgás, így már a név is kötelez – felelte az edző, aki egyben polgármester is. – Nyilván az anyagiak sok mindent meghatároznak, de tesszük tovább a dolgunkat, elvégezzük a ránk bízott feladatokat becsülettel és hittel, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Keressük a lehetőséget egy újabb önkormányzat vagy egy nagyobb szponzor bevonására, és bízunk abban, hogy a feltételek biztosítottak lesznek arra, hogy Sajósenyén továbbra is megmaradjon a labdarúgás.

Arnót: a pénznek jobb helyet kerestek és találtak

A Sajósenye–Arnót futball-együttműködésről, illetve annak megszűnéséről dr. Üveges Istvánt, Arnót polgármesterét is megkérdeztük.

– Arnóton az elmúlt évtizedekben két alkalommal is, hosszú éveken át megyei I. osztályú labdarúgócsapat működött – mondta Arnót első embere. – Az első még az 1970-es években, jelentős részben az akkori termelő­szövetkezet által megfinanszírozva, a második az ezredforduló környékén, helyi vállalkozók és az önkormányzat jóvoltából. Az tény, hogy a csapat még 2009-ben megszűnt, tehát akkor, mielőtt a mostani önkormányzati vezetés került a településünk élére. A 2011/12-es szezonban megpróbálkoztunk a helyi erőkre alapozva csapatot indítani, de sem a játékosok, sem a nézők, sem a szervezők, támogatók vonatkozásában már akkor sem mutatkozott akkora igény, elszántság a futball iránt, mint korábban. Két év szünet után a képviselő-testület úgy döntött, hogy próbálkozzunk meg a megyei II. osztályú Sajósenyével közös csapatot létrehozni, ezzel is csökkentve az önkormányzati anyagi hozzájárulást. Sajnos a múlt újból kísértett. Pedig megoldottuk, felkínáltuk lakosaink számára a sajósenyei és az idegenbeli mérkőzésekre is az ingyenes szállítást. Ennek ellenére alig látogatták arnótiak a mérkőzéseket, és ez igaz a helyben lejátszott meccsekre is. Ezt látva döntött úgy a képviselő-testület, hogy „jobb helyet” keres és talál annak az önkormányzati forrásnak, amelyet eddig a futballra fordítottunk. Amíg az intézményeink épületei nincsenek teljesen felújítva, amíg az utcák állapota kívánnivalót hagy maga után, úgy gondoljuk, nem kell ezt a „bizonyítványunkat” nagyon magyaráznunk. Felelős településvezetőként így kellett döntenünk. A futball, olvasva az Észak-Magyarországban az egyes mérkőzések nézőszámát, ma sajnos közel sem bír olyan közösségteremtő erővel, mint a korábbi évtizedekben. Ennek nyilván mélyebb, sokrétű oka van. Mi legalább megpróbáltuk, nem az önkormányzatunkon múlott a csapat működtetése. De mindettől függetlenül ezúton is köszönjük Sajósenye korrekt együttműködését.

A polgármester ezenkívül azt is elmondta, hogy nem marad teljesen foci nélkül a település.

– A futballozni vágyó fiatalokat a jövő évtől sem hagyjuk magukra – jelentette ki dr. Üveges István. – Az ificsapat tagjait ugyanúgy átszállítjuk majd Sajósenyére, mint eddig. Iskolánk bekapcsolódott a Bozsik-programba, tehát a gyerekek tehetséggondozása is megoldott. Arnót a megyeszékhelytől néhány kilométerre fekszik, ezt kihasználva képviselőtársaimmal megfontolás tárgyává tesszük majd, hogy a DVTK meccseire akarunk-e indítani Arnótról különbuszokat, az őszi és a tavaszi szezonban egyet-egyet, jelentős részben önkormányzati finanszírozásból. Ha ezt megszervezzük, úgy gondolom, minőségi futballélményhez juttatjuk településünk sportszerető táborát.

A labdarúgó megyei II. osztály Északi csoport állása

1. Alsózsolca 14 10 2 2 57-25 32

2. Sajóvámos 14 10 1 3 41-26 31

3. Aszaló 14 9 1 4 37-26 28

4. Parasznya 14 8 2 4 49-25 26

5. Sajószentpéter 14 8 2 4 45-28 26

6. Miskolci VSC 14 7 3 4 26-18 24

7. Sajósenye-Arnót 14 7 – 7 33-34 21

8. Bódvaszilas 14 6 3 5 36-33 21

9. Tiszalúc 14 5 2 7 35-32 17

10. Szirmabesenyő 14 5 – 9 24-24 15

11. Dédestapolcsány 14 5 – 9 44-69 15

12. Szalonna 14 4 2 8 29-55 14

13. Mályinka 14 3 4 7 18-40 13

14. Szirma SE-UDSC 14 3 2 9 23-37 11

15. Rudabánya 14 2 2 10 19-44 8

16. Mucsony visszalépett

