Sajópüspökinél új hidat kap a Sajó

A területrendezés első jelei már láthatóak a 25-ös főúton, Sajópüspöki határában. A munkagépek megjelenése egy régen várt beruházás kezdetét jelentik, amely a közlekedésbiztonság szempontjából is rendkívül fontos.

A település határában lévő Sajó-híd teherbíró képessége elmarad a szükségestől, ezt orvosolják az előttünk álló hónapokban. Egy új, modern átkelő épül, ami az autósok és a kamionosok mellett a gyalogosok számára is megnyugtató megoldást jelent majd.

– Jelenleg a súlyhatár húsz tonnára van korlátozva, de ettől nagyobb kamionok is közlekednek, mert nincs más alternatívájuk – fogalmazott érdeklődésünkre Varga ­Zoltánné, Sajópüspöki polgármestere. – A szakemberek több felmérést is elvégeztek, majd a Magyar Közút sikerrel pályázott a beruházásra, amelyet támogatandónak ítéltek. A kivitelezés megkezdődik, ami előrelát­hatólag az ősz végéig fog tartani.

Októberig tart

Varga Zoltánné hozzátette: első körben egy ideiglenes hidat építenek, erre terelik rá a forgalmat. Ennek a meg­nyitását június második felére tervezik, a kivitelezés végéig ezen a nyomvonalon közlekedhetnek majd az autósok.

– Információim szerint várhatóan októberre nyerheti el végleges formáját az új híd – folytatta Sajópüspöki polgármestere. – Elég nagy rajta a forgalom, ezért a falu szempontjából is fontos, hogy tartós, biztonságos legyen rajta az átkelés. A jelenleginél legalább kétszer akkora teherbírású lesz, ami gazdasági szempontból is lényeges. Ózd és Miskolc irányába, valamint a szlovák határ felé is megnyugtató lesz a közlekedés. Az építkezés idején csupán egy sávon megy majd a forgalom, közlekedési lámpát helyeznek ki az út szélére. Arra kérek mindenkit, hogy legyen türelemmel, hiszen a jó ügy érdekében áldozatot is kell vállalni. Biztos, hogy a faluban nagyobb lesz a zsúfoltság, lassabban haladhat az átmenő forgalom. További jó hír, hogy a hídon a gyalogosok számára is készül egy külön átkelő, amelyet védőkerítéssel választalanak el a gépjárműforgalom elől.

ÉM-ME

