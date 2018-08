Sajópüspökinél rövidesen elkészül az új mobil híd

Rövidesen elkészül az a mobil híd a Sajó felett, amelyet az autósok és a gyalogosok az előttünk álló hónapokban használhatnak a szlovák határ közelében.

Mint arról már beszámoltunk, nagyságrendileg 700 millió forintból épül új átkelő Sajópüspökinél.

Az előkészítő munkálatok most már hosszú hetek óta tartanak. Információink szerint az egy nyomvonalas átkelőt augusztus 20-a után lehet használni, ettől az időponttól jelzőlámpás forgalom­irányításra kell számítani a falu határában. Emellett sebességkorlátozásra is, hiszen az ideiglenes mobil hidat deszkalécekkel borítják, ez a munkafolyamat folyik ezekben a napokban. A kivitelező szerint az új hidat – amelyet egy külön elkerített gyalogos-kerékpáros sávval is ellátnak – még ebben a naptári évben átadhatják a forgalom számára. Addig viszont a közlekedőktől türelmet kérnek.

