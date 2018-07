Sajóbábonyban minden adott

Ismeretes, hogy miután a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot megnyerte a Sajóbábonyi VSE gárdája, az osztályozót is sikerrel vette, így státuszhoz jutott az NB III Keleti csoportjában.

Cél a bennmaradás

– Megkerestek, majd beszéltünk és erre a szezonra elvállaltam a gárda szakmai munkájának irányítását – kezdte Kriston István, a csapat új vezetőedzője, aki így folytatta: – Az a feladatom, hogy stabil együttest alakítsak ki, majd kapaszkodjunk meg a harmadik vonalban. Ehhez a klub minden feltételt biztosít, így bizakodással tekintek a jövőbe.

Kerettagjaik közül többen is bejelentették távozásukat. Munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vállalta az NB III-as szereplést Bodnár Dominik, Kerényi Márk és Titkó Gergő, továbbá ugyanebben a cipőben jár Tátrai Norbert is, az ő sorsa azonban egyelőre még kérdéses. Az viszont már nem, hogy a játékosként és a klubelnökként is szolgáló Hronyecz Norbert már csak utóbbi tisztségére összpontosít.

Hat plusz egy

– Hazai környezetben dolgozunk – folytatta Kriston István, aki néhány napja vehette át a Pro licences edzői oklevelét. – Hetente ötször tréningezünk, a hatodik foglalkozásunkat pedig az éppen aktuális edzőmeccsünk adja. Arról is döntöttünk, hogy a bajnoki szezonban hetente négyszer gyakorlunk majd, ezekről pedig nem lehet hiányozni.

A bábonyiak kerete Fazekas Mátéval (DVTK), Molnár Martinnal (DVTK) és Tucsa Róberttel (DVTK) már bővült, míg Balogh Martinnal (Eger), Csattos Csabával (Felsőzsolca), Csendom Róberttel (Felsőzsolca), Sárándi Milán (Gyöngyös), Horváth Szabolccsal (Felsőtárkány) és Péter Martinnal (legutóbb: osztrák amatőr bajnokság) egyaránt közel vannak az egyezséghez.

– Sporttelepünk alkalmas az NB III-as mérkőzésekre, így nem kell mennünk sehová – közölte a vezetőedző. – A kerítéssel kapcsolatban azonban kaptunk egy kis feladatot, ennek jegyében a körbekerített pálya három méterrel kifelé terjeszkedik. A sorsolás még nem készült el, de azt tudjuk, hogy a ­munkálatok miatt az első, vagy a második forduló pályaválasztói jogát elcseréljük, utána viszont zavartalanul fogadhatjuk ellenfeleinket.

ÉM-KT

A jelenlegi keret

Kapusok: Jakab Norbert, Varsányi János.

Mezőnyjátékosok: Tóth István, Tucsa Róbert, Balogh Dénes, Csendom Róbert, Péter Martin, Horváth Szabolcs, Fazekas Máté, Molnár Martin, Csattos Csaba, Lakatos Róbert, Icsó Zsolt, Sebők Balázs, Erdei Nagy Norbert, Balogh Martin, Lázi Csaba, Horváth Zoltán, Sárándi Milán.

Az edzőmeccsek programja

Július 7. (szombat), 11.00: Ózdi FC – Sajóbábonyi VSE

Július 11. (szerda), 18.00: Sajóbábonyi VSE – Tállya KSE

Július 14. (szombat), 11.00: Sajóbábonyi VSE – ?

Július 18. (szerda), 18.00: Filakovo (szlovákiai III. osztály) – Sajóbábonyi VSE

Július 25., (szerda), 18.00: Pénzügyőr SE – Sajóbábonyi VSE

