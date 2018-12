Sajóbábony VSE: Megmaradt a reális esélyük

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztályban megszerzett bajnoki cím, illetőleg a sikeresen megvívott osztályozó után nyílt arra lehetőség, hogy a Sajóbábony VSE gárdája a nyáron elstartolhasson az NB III. Keleti csoportjában.

Megadott lehetőség

A korábbi edző, Huszák Géza helyét Kriston István vette át, de a tréner mellett több új játékos is érkezett az SVSE-hez.

– Nekem, felnőtt csapat vezetőedzőjeként, ez az első igazi munkám – mondta lapunknak Kriston István, aki korábban, 2017 őszén dolgozott a ,,kis” DVTK NB III-as alakulatával, de volt Vitelki Zoltán segítője is a diósgyőriek NB I-es együttesénél. – Azt beszéltük a nyáron a bábonyi vezetőkkel, hogy azok a játékosok, akik megnyerték a megyei I-et, és tudják vállalni a heti négy-öt edzést, azoknak megadjuk a lehetőséget a harmadosztályban is. Amikor kialakult ez a mag, akkor hozzájuk igazítottuk a keretet, nyolc játékost igazoltunk. Az elvárás nyilván a bennmaradás elérése, és előre csak az első fél évben gondolkodtunk, hogy az ősz során úgy szerepeljünk, hogy az évad második részében reális esélyünk legyen a cél elérésére. Ezt megcsináltuk, hiszen három csapat mögöttünk van. A tradicionális SBTC, volt klubom, a szintén nagynevű Diósgyőr tartalékcsapata, illetve az a Cigánd, amelynél olyan játékosok vannak, akik megjártak már magasabb osztályt, tehát tapasztaltak, maga a klub pedig NB II-es is volt.

Itt nem elég

Kriston István hozzátette, elsődleges dolgai közé tartozott, hogy azt a keretet, amely a rendelkezésére állt, fizikálisan, és taktikailag is egy szintre hozza, ugyanis sok helyről érkeztek játékosok.

– A felkészülési meccseken hullámzott a teljesítményünk, de ez törvényszerű volt, bekalkuláltuk – említette a vezetőedző. – Azt is fontosnak tartottuk, hogy minél hamarabb vegyük fel az NB III. ritmusát, és lássuk, hogy a csapat fejlődik, menjünk lassacskán előre. Tudtuk, de most tapasztaljuk is, hogy a harmadik vonal borzasztóan erős. Minden hét végén úgy léptünk pályára, hogy 50-100-150 NB III-as, NB II-es, vagy éppen NB I-es meccsel rendelkező futballisták jöttek szembe, és ez azért nagyon komoly tényező.

Kirívó veresége a bábonyiaknak a Jászberénytől kapott 7 gól, illetve a Termálfürdő FC Tiszaújváros, és a Debreceni EAC ellen beszedett 5–5 találat. Emiatt aztán a Miskolchoz közeli település együttese áll az élen a kapott gólok tekintetében (37) a csoportban.

– Ez a mennyiség nagyon sok – vallotta be Kriston István. – Ezt nem a szervezetlenség okozta, koncentrációban nem voltunk azon a szinten, hogy 90 percig, kihagyások nélkül játszunk. Rájöttünk, hogy ami a megyei I-ben elég volt, az itt nem, a kihagyásokat kőkeményen megbüntetik az ellenfelek.

Sajnálják a Vidit

Az SVSE a Magyar Kupában jól szerepelt, majdnem bekerült a 16 közé, hazai pályán 1–0-ra kaptak ki a Taksonytól. De talán nem is bánják a búcsút, mert így egy feladatra koncentrálhatnak.

– Ezzel nem értek egyet. Mi nem akartunk kiesni azért, hogy ne legyen kupameccsünk jövőre, a játékosok, és én is azt szeretem, ha focizunk – szögezte le Kriston István. – Ráadásul a Taksony az Európa Ligából elbúcsúzott Vidit kapta, amely ellen nagy élmény lett volna futballozni, úgy, mint előzőleg a cigándiaknak.

A szakembert a téli átigazolási tervekről is megkérdeztük.

– Biztos, hogy olyan vér­átömlesztés, mint ami nyáron volt, nem lesz – nyilatkozta Kriston István. – Egyrészt nincs rá idő, másrészt nincs rá indok, de azért 3-4 embert mindenképpen szeretnénk igazolni. Ezen személyi döntések a januári felkészülési időszakban lesznek publikusak. Január 14-én kezdünk, a 7 hetes felkészülésnek elégnek kell lennie, ebbe hat edzőmérkőzés van betervezve. Óriási harc lesz tavasszal, kiélezett csatákkal, és ez nem sablon. Minden csapat ragaszkodik az NB III-as léthez, rangot, presztizst jelent ebben az osztályban szerepelni. Köszönjük a klubvezetés, az önkormányzat, a szponzorok és a szurkolók támogatását, utóbbiak elég nagy számban látogattak ki a meccseinkre, és ez nagyon jó dolog.

A bábonyiak a múlt héten, december 14-én a klubházban megtartott évzáróval tettek pontot ezen esztendő végére.

MI

