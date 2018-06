Sajóbábony VSE: A pályát is szélesíteni kell az újoncnál

Szombaton a helyszínen több mint félezren követték figyelemmel a Sajóbábony – Szajol mérkőzést, osztályozó-visszavágót, amely arról volt hivatott dönteni, hogy a nyár végétől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei együttes lesz-e NB III-as csapat.

Profin lehozták

Az első, egy héttel korábbi felvonást, hazai környezetben 3–2-re megnyerték a szajoliak, ám a mostani második csatán a fellépést érő találatot már a 14. percben megszerezte az SVSE, méghozzá Sebők Balázs révén. Izgalmas, fordulatos volt a meccs, a házigazdák végül a 82. percben biztosították be a feljutást (Lázi Csaba lőtt a hálóba), s ugyan Dobos Dániel 87. percben elért találata még szőtt némi izgalmat a mérkőzésbe, a 2–1-es eredmény már nem változott a lefújásig, így a Sajóbábony 4–4-gyel, idegenben szerzett több góllal NB III-as lett.

Kerényi Márk, a bábonyiak középpályása így értékelte a történéseket, a mérkőzést:

– Egy ekkora lélekszámú településnek, mint Sajóbábony, óriási dolog, hogy évtizedek után ismét a harmadosztályban szerepelhet a csapata. A mérkőzés az utolsó percig kiélezett volt, 1–0 után a taktika része volt, hogy egy kicsit visszább álltunk. Az ellenfél kijött, de hál’ istennek Lázi Csabi személyében bejött egy olyan ember, aki szépen be tudott fejezni egy akciót. A végén kaptunk egy gólt, de profin lehoztuk azt a pár percet. Amikor egy csapat feljut a megyei I. osztályból az NB III-ba, az első szezon sosem könnyű. Lesznek biztos átalakulások, igazolások, ezen dolgozik a vezetőség, hogy minden körülmény megfelelő legyen.

Erős, magas center

A hátvédsor (is) nagyot küzdött, az egyik tagja Balogh Dénes volt.

– Nagyon kemény meccs volt, a második félidőben jobban ránk jött a Szajol, mint az elsőben. De harcoltunk, majd meg tudtuk lőni a második gólt, nem kellett volna kapni azt az egyet, de hát ilyen a foci… Egy nagyon komoly, fizikálisan erős, magas centerrel kellett küzdeni, Szabó Tamás személyében. Szerencsére meg tudtuk oldani a semlegesítését, a két mérkőzésen csak egy gólt szerzett, ott, náluk. Amikor indult a szezon, nem gondoltuk, hogy ez az örömteli pillanat lesz a vége, de jöttek az eredmények, mertünk nagyot álmodni.

Tóth István jobbhátvédként állt helyt.

– Bábonyiként nekem egy kicsivel többet jelent ez a feljutás, mert elég régen volt már itt NB III-as csapat. ­Tavaly nyáron, amikor indult a megyei I-es évad, az volt a cél, hogy szerezzük meg az első három hely valamelyikét. Úgy alakult, hogy jöttek sorban a győzelmek, aztán pedig már elhittük, hogy meg is tudjuk nyerni a bajnokságot. A Szajol nehéz ellenfél volt, egy remek csatárpárossal, szerencsére képesek voltunk megoldani a feladatot. Náluk kikaptunk, ezért egy gól mindenképpen kellett. Éreztem belül, hogy azért több energiára van szükség, ütközés is több volt, mint egy átlagos megyei meccsen. Az NB III-ban még sosem futballoztam, ezért a pályafutásomban óriási jelentőséggel bírna, ha ott lehetnék a pályán augusztusban.

– MI –

Elnöki szavak

Hronyecz Norbert, az SVSE elnöke, játékosa: – Jó érzés, hogy feljutottunk, de most kezdődik igazán a munka, többek között hétfőn már neveznünk kellett a bajnokságra. Az MLSZ korábban kért bizonyos dolgokat, hogy ezeket oldjuk meg, főleg az infrastruktúra tekintetében. A legnagyobb feladat a pálya szélesítése lesz, 3 méterrel. Reméljük, hogy ezt, és a többi teendőt is el tudjuk végezni a szezon kezdetéig. Kell két utánpótlás csapat is, U14 és U15, ezeket az edző rövidesen megszervezi. A felnőtt keret kialakítása folyamatban van, elsősorban megyebeli fiatalokban gondolkodunk, akikben van ambíció, de melléjük szeretnénk pár rutinos embert is igazolni. A vezetőedző személyéről, hogy Huszák Géza marad-e, a héten születik döntés.

NB III-as lett a Sajóbábony Sajóbábony - Megyei bajnokcsapatok közötti osztályozó visszavágó labdarúgó mérkőzést rendeztek Sajóbábonyban, a tét az NB III-be jutás volt. A borsodiak az első mérkőzésen 3-2-re kaptak ki, így kedvező helyzetből várták a visszavágót, amelyen számukra kedvező eredmény született. Sajóbábonyi VSE ... Tovább a cikkhez

Sajóbábony VSE: Hétvégi hősökre van most szükség Sajóbábony - Sajóbábonyban nagy érdeklődés előzi meg a szombat délutáni osztályozó mérkőzést. A Sajóbábony VSE – Szajol KLK NB III-as osztályozót szombaton 17 órakor kezdik. A megyei bajnokok közötti első találkozót a Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulat 3–2-re nyerte a múlt hétvégén, így a borso... Tovább a cikkhez

„Olyan eredményt értünk el, ami...” Sajóbábony - Az osztályozók első mérkőzéseit játszottak a labdarúgó NB III-ért: a Sajóbábony idegenben szerepelt. Szajol KLK – Sajóbábonyi VSE 3-2 (2-1) Szajol, 500 néző. V.: Takács. Szajol: Ulviczki – Vadas, Vincze (Donkó), Csajbók, Fülöp, Benedek, Angyal, Balla, Dobos (Pálinkás), Szabó T., Be... Tovább a cikkhez

A Szajollal mérkőzik meg a Sajóbábony az NB III-ért Sajóbábony - A borsodi megyei I-es bajnok szombaton idegenben kezdi a párharcot. Kedden készítették el a Magyar Labdarúgó Szövetségben az NB III-ba jutásért rendezett osztályozók párosítását. Mivel a 20 bajnok közül 17 csapat vállalta a részvételt, – a Tolna (Tolna megye), az Algyő (Csongrád megy... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA