„Sajnos gyengének találtattunk…”

Edelény – Mád 1-5 (1-1)

Edelény, 300 néző. V.: Rendek.

Edelény: Lövey – Jancsurák, Homonnay, Mészáros, Szabó D. (Bobcsák), Kótai, Fűzi, Kecskeméti (Marsalkó), Nadanicsek J. (Huszti), Hanász, Pataki. Edző: Szlifka Csaba.

Mád: Giák – Varga B., Kramcsák (Gáll), Bakos, Potyka, Bohus, Janikó, Szűcs Á., Balog (Plávenszki), Moroncsik, Bodnár (Kiss L.). Csapatvezető: Szűcs Ádám.

G.: Fűzi, ill. Bohus (2), Potyka (2), Bodnár.

Jók: Lövey, Hanász, Fűzi, ill. az egész csapat.

Ifi: 11-0.

Szlifka Csaba: – Gratulálok a vendégeknek. Az első félidő még rendben volt nem csak az eredmény miatt, a második félidőben az ismert okok miatt az eredmény még így is ránk nézve hízelgő.

Szűcs Ádám: – Örülünk hogy egy rangadót ilyen arányban nyertünk meg. Jó volt a játékvezetés.

Onga – Felsőzsolca 1-1 (0-1)

Onga, 60 néző. V.: Séra.

Onga: Kokas – Tóth D. (Bozik), Monyók, Varga Zs., Varga K., Tóth R., Hegedűs (Mészáros), Szabó Zs., Matesz, Molnár, Berta. Edző: Varacskai István, Simon Imre.

Felsőzsolca: Roza – Kupcsik, Sikur (Csattos), Boczki, Csendom, Hegedűs, Lippai, Germán, Varga, Szala (Heinrich), Boros. Edző: Sándor Zsolt.

G.: Molnár, ill. Lippai.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Ifi: 12-1.

Varacskai István: – Nagyot küzdve sikerült egy pontot itthon tartanunk véleményem szerint megérdemelten. Isten éltesse dr. Madzin Tibor elnökünket névnapja alkalmából.

Sándor Zsolt: – Gratulálunk az ellenfelünknek.

Encs – Sajóbábony 1-1 (0-1)

Encs, 95 néző. V.: Tóth M.

Encs: Éliás – Molnár L., Leskó (Havas), Lencsés, Csengő (Varga), Kerekes, Kádár, Hankó, Kontra (Ferenczi), Molnár J. (Rakaczki), Pecsenye. Edző: Kocsis Nándor.

Sajóbábony: Jakab – Komlósi, Tátrai, Hronyecz (Tamás), Lakatos R., Tóth I., Icsó, Kovács Á., Sebők (Titkó), Kerényi, Erdei Nagy (Bodnár). Edző: Huszák Géza.

G.: Lencsés, ill. Lakatos R.

Jók: az egész csapat, ill. Kerényi, Lakatos R.

Ifi: 11-1.

Kocsis Nándor: – Igazságos volt a döntetlen. Az első félidőben a Sajóbábony dominált a másodikban mi, de azt gondolom hogy egy jogos büntetőt nem adtak meg a javunkra de így is gratulálok a csapatomnak és az ifink győzelméhez is, és ahhoz is, hogy elérték a 100 gólos határt. További sok sikert a vendégeknek.

Huszák Géza: – Hétről-hétre 6-8 száz százalékos helyzetet hagyunk ki.

Szerencs – Bánhorváti 2-1 (1-0)

Szerencs, 200 néző. V.: Certicky.

Szerencs: Kristóf – Suller, Gombos (Margitai), Rábai (Gyökös), Ternyik, Hajdu, Kiss K. (Nagy L.), Szabó, Buri (Szűcs M.), Tóth T., Berecz. Edző: Tóth István, Lukács Bertalan.

Bánhorváti: Elek – Rézműves, Mátyás J. (Bicskey B.), Láposi, Kazvinszki, Máthé, Dávid (Filkóházi), Nestián (Mátyás Zs.), Siskó, Fábián (Hallgató), Bicskey Á. Edző: Kócsi József.

G.: Kiss K., Gombos, ill. Dávid.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Ifi: 3-1.

Tóth István: – Gratulálok a csapatnak, fegyelmezetten átérezték a mérkőzés fontosságát és jól játszva megérdemelt győzelmet arattunk jó játékvezetés mellett. Isten éltesse a Tiborokat!

Kócsi József: – Nem nyilatkozom.

Gesztely – Ózd 0-1 (0-0)

Gesztely, 350 néző. V.: Sveda.

Gesztely: Szegő – Mida, Demkó, Gyöngyösi (Stipula), Bacsó, Katona, Papp, Tamók, Nagy M., Hajdú, Erdélyi (Varga). Edző: Orlóczki Tibor.

Ózd: Fodor – Marczis, Nagy Cs., Tönkő, Szemere, El-Sherif, Sóskúti (Csák), Kurunci (Kiss), Ádám, Péchy, Zöllei (Agócs). Edző: Farkas Simon.

G.: Péchy.

Jók: Katona, Papp, Tamók, Nagy M., Mida, ill. El-Sherif, Sóskúti, Ádám.

Ifi: 1-3.

Orlóczki Tibor: – Minden elismerésem a csapaté, nem érdemeltünk vereséget. A Kohász nehezen, de beolvasztott minket.

Farkas Simon: – Gratulálok kollégámnak és egyben barátomnak Orlóczki Tibornak jó kis csapatot hozott össze. Jó játékvezetés mellett úgy érzem egy góllal megérdemelten nyertünk.

Varbó – Szendrő 2-3 (2-2)

Varbó, 100 néző. V.: Zimmermann.

Varbó: Vida – Dobos, Hlavács, Szabó G., Szaniszló, Lubai (Kálló), Kovács K. (Tóth P.), Auer (Kovács A.), Gulyás (Asszony), Tuncsik, Balogh. Játékos-edző: Asszony Béla.

Szendrő: Rézműves – Glonczi, Berki, Beri, Bári, Bényei, Lakatos Cs. (Ihász), Strekáf, Djubók, Veres, Ádám A. Edző: Veres Lajos.

G.: Vida, Szaniszló, ill. Berki, Lakatos Cs., Bényei.

Kiállítva: Glonczi (93.).

Jók: Dobos, Szabó G., Szaniszló, ill. az egész csapat.

Ifi: 2-1.

Kovács Szabolcs, csapatvezető: – Megmérettettünk de sajnos gyengének találtattunk, és ezt nem feltétlen a mai mérkőzésre értem. Ilyenkor felmerül az emberben, hogy ez a sok áldozat amit hozunk egy csapatért azt miért is, és kiért, kikért tesszük… Sok sikert a szendrői csapatnak.

Szaniszló Richárd, elnök: – Ilyen felállásban kihoztuk a maximumot a mérkőzésből, minden játékos dicséretet érdemel a fiatalok és az edzőnk kiváltképp. Tűz még van a fiúknak, sok sikert a varbói barátainknak.

Bogács – Hidasnémeti 5-0 (3-0)

Bogács, 100 néző. V.: Füleki.

Bogács: Sopronyi – Molnár (Panyi), Gál, Kovács G., Czeglédi, Dudás, Szeberin, Kovács I., Stefanecz, Keresztesi (Fuckler), Hornyák (Bálint). Játékos-edző: Sivák Sándor.

Hidasnémeti: Hutkay – Kovács A., Fülöp N., Konya, Sztankovics, Hankó R., Turoczi, Hankó N., Bortnyák, Fülöp G., Czingely. Edző: Susnyak Ladislav.

G.: Szeberin (4), Fuckler.

Kiállítva: Turoczi (26.).

Jók: Szeberin (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Konya.

Ifi: 8-3.

Sivák Sándor: – Már a múlt heti mérkőzésen is látszott, hogy ismét visszatértünk arra az útra, amiben az előző években jártunk. Remélem a hátralévő mérkőzéseken is ugyanezen az úton megyünk tovább. Gratulálok a 17 éves Kovács István első felnőtt mérkőzéséhez.

Bóni Tamás, elnök: – Sajnos ezer sebből vérzünk, hiszen 11-es jöttünk Bogácsra. Nem tudtuk megnehezíteni a hazaiak dolgát és ehhez még egy kiállítás is párosult, ahol úgy érzem, hogy az ellenfél játékosát is ki kellett volna állítani. Emberhátránytól függetlenül nem álltunk be védekezni és ezért mindenképp dicséret illeti a csapatot. „Ember, küzdj, és bízva bízzál.”

