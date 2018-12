Saját személyiségéből merít

Két éve csatlakozott a Miskolci Nemzeti Színház társulatához Bodoky Márk. A „Kivilágos kivirradtig” előadással debütált, ami szép utóélete miatt is emlékezetes számára, de első miskolci évében a „Bakkhánsnők” jelentette a legnagyobb kihívást. Úgy érzi, hogy ott olyan dolgokat tudott megvalósítani, amiket azelőtt soha. Az elmúlt időszakban az „Édes Annában”, a „Három nővérben” és a „Jó embert keresünk” pénteki bemutatóján láthatta őt a közönség.

Nagy találkozás a regény

Kosztolányi Dezső regényéhez és Patikárius János szerepéhez való kötődéseiről faggattam a színészt a színház büféjében. Elmondta, hogy már kész drámát kaptak kézhez Rusznyák Gábor rendező, dramaturgtól, de a karakter megformálása szempontjából a regény többszöri elolvasása mindenképpen fontos volt. 15-16 éves korából nem hagyott benne mély nyomot a kötelező olvasmány Édes Anna, de már felnőtt fejjel megrendítő élmény és nagy találkozás volt a csodálatos írást olvasni.

Empatizál karaktereivel

A főhős titkos szeretőjét, Patikárius Jánost, a regény egyik legizgalmasabb alakjának találta, ezért különösen örült a szerepnek. Egy fiatal, tapasztalatlan, elkényeztetett srácnak látja, aki szeretné minél gyorsabban behabzsolni az életet. Bár sokat jelent neki Anna, de nem feltétlenül mint a szerelme, hanem mint akivel megéli az első szexuális élményét.

„Empátia mindenképpen szükséges, amikor egy szerepet próbálok megfogalmazni, már csak azért is, mert a saját személyiségemből dolgozom. Szerettem volna megérteni és megtalálni az okait annak, hogy János mit miért csinál. Nem pedig úgy tekinteni rá, mint aki egyszerűen rossz ember és kihasználja a lányt” – mondta a színművész.

Figyel a visszajelzésekre

Bodoky Márk szerint az Édes Anna darab arra biztat, hogy a világ problémáit mindig több szemszögből vizsgáljuk meg. A főhős tragikus tettét is csak így lehet valamennyire megérteni. Egy színésznek fontos lehet, hogy maga mögött tudja hagyni a szerepeit. A művész számára ez nem okoz különösebb nehézséget. A futó előadások mellett már Mikó Csaba „Agave” című kortárs drámájára készül. Közben pedig feldolgozói előadásokat tart a „Három nővér” kapcsán, ahol találkozik a közönséggel, köztük is leginkább fiatalokkal. A visszajelzéseket fontosnak tartja, akkor is, ha azok nem feltétlenül pozitívak.

