Saját gyümölcsfájuk lesz a kéri fiataloknak

Jöhet a tél, tele van Abaújkér éléskamrája. Többek között lecsó, paradicsomlé, paprikakrém, savanyúságok, lekvárok sorakoznak a polcokon. A ház másik helyiségében pedig szorgos asszonyok gyalulják a káposztát és rakják hordóba, hogy finom savanyú káposzta váljon belőle.

Zborai Valéria és Pálfi Ágnes, a mezőgazdasági program két dolgozója mutatja a szorgos munka „gyümölcseit” | Fotó: Bujdos Tibor

– Mezőgazdasági programunkban 17 embert alkalmazunk a közfoglalkoztatás keretében – mondta lapunknak Szabó Gábor polgármester. – Az állattenyésztés keretében sertést és szarvasmarhát tenyészettünk ebben az évben. Tíz hektár földünkön zöldségféléket neveltünk, főleg paradicsomot, paprikát és uborkát. Emellett szálastakarmányt is termeltünk. A sok locsolásnak és a trágyázott földnek köszönhetően jó volt a termésünk. A zöldségféléket az önkormányzat konyháján használjuk fel, hisz itt főzzük az ebédet az óvodásoknak és az időseknek egyaránt.

Szabó Gábor megemlítette azt is, hogy a feldolgozóüzemük egy olyan parasztházban kapott helyet, amit az önkormányzat vásárolt meg és újított föl. Terveik között pedig egy gyümölcsös telepítése szerepel. Szeretnének almát, körtét, meggyet, cseresznyét és szilvát termeszteni a jövőben. A gyümölcsös a településhez való ragaszkodás szimbóluma is lenne. Minden 18 év alatti abaújkérinek lenne egy-egy névre szóló fácskája. Így azt sajátjának érezné, és talán Abaújkérhez is jobban ragaszkodna.

ÉM-HE

Megújulhat az abaújkéri óvoda Abaújkér - Sikeresen zárult Abaújkéren a napköziotthonos óvoda teljes felújítását célzó pályázat. Ennek köszönhetően az egész épület és az intézmény udvara is megújul. A kivitelezés már az idén elindulhat, így Abaújkér óvodásai hamarosan korszerű és esztétikus környezetben tölthetik majd a nap... Tovább a cikkhez

Készítik már a híres ládi csalamádét az asszonyok Nyékládháza - Mázsányi káposztából négyszáz üveg finomság lesz, a családi napon találnak gazdára. Már gyülekeznek a Ládházi Búzavirág Nyugdíjas Klub tagjai, amikor megérkezünk. Nagy munka előtt állnak, hiszen hamarosan készül a hagyományos csalamádé, aminek már évek óta hatalmas sikere van a ládh... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA