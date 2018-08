Saját édesapjától született gyermeke, nem hagyták életben az újszülöttet Boldván

Csütörtökön folytatódik a Miskolci Törvényszéken a per, amelyben „előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett emberölés, szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntette” miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség a 49 éves A. Béla férfi és a 39 éves felesége, A. Béláné ellen. A dr. Horváth Mária Sarolta büntetőtanácsa előtt folytatódó per harmadrendű vádlottja a házaspár lánya, mostani nevén B. Vincéné.

Ki, miért lehet felelős?

Dr. Szabó Szilárd ügyész már az első tárgyaláson, a vád ismertetésekor elmondta, hogy a házaspár hét közös kiskorú gyermeket nevelt boldvai házukban. A férfi 2006-tól kezdődően 10 éves lányát rendszeresen zaklatta szexuálisan és vele akarata ellenére erőszakkal közösült is. ­„Gyakorlatilag heti rendszerességgel kényszerítette a gyereket, hogy vele lefeküdjön”. A feleség a passzivitásával, szülői kötelezettségét megszegve jelentős mértékben veszélyeztette az akkor még tizennégy éven aluli gyermek értelmi, erkölcsi és fizikai fejlődését.

A lány 15 évesen terhes lett az apjától és kislányt szült, a gyermeket apa nélkül anyakönyvezték, leplezve a családon belüli erőszakot. A lány azonban 2015-ben ismét teherbe esett apjától. Ekkor – a vád szerint – a szülők és a lány közösen elhatározták, hogy a terhességet eltitkolják, a megszületendő gyermeket pedig megölik. A lány 2016 júliusában a család otthonában, apja jelenlétében és anyja segítségével egészséges lánygyermeknek adott életet. A csecsemőt rongyokba és takarókba csomagolták és egy táskába tették, majd az ágyneműtartóba helyezték, azzal a szándékkal, hogy a holttestet később elássák.

A lány azonban később rosszul lett, ezért mentővel kórházba kellett szállítani, ahol kiderült a szülés ténye. A kórház által értesített rend­őrök a lakásban, az ágyneműtartóban megtalálták az akkor már halott csecsemőt. Szakértők szerint mintegy 4 órán át volt életben az utólag Veronika névre anyakönyvezett csecsemő.

A férfi tagadta a gyilkosságot

A férfit és feleségét az első fokú bírósági ítélet megszületéséig a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, lányuk azonban – aki férjével él együtt – szabadlábon védekezhet.

Az első rendű vádlottként annak idején kihallgatott A. Béláról kiderült, hogy három eddigi párkapcsolatából ­összesen 12 gyermeke született: első élettársától 3, a másodiktól 2, mostani feleségétől pedig 7. Kiderült az is, hogy mostani felesége előző élettársának más kapcsolatából született lánya.

A férfi kihallgatásakor többször is ellentmondásba keveredett korábbi, rendőrségen tett vallomásaival. Azt elismerte, hogy „szexuális viszonyt folytatott lányával”, de azt csak 13 éves korától fogva tette és soha nem bántotta a lányt. Elmondta, hogy lányától bocsánatot kért a történtek miatt. Mint elmondta, lánya terhességeiről sem tudott, csak amikor már megszülettek a kicsik. Állítása szerint, amikor a második gyereke született a lányának, ő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem is tartózkodott otthon, csak később tudta meg, mi történt.

Elájult, nem tudott semmit

A lány az első tárgyalás közben a folyosón kérdésre azt mondta, hogy az apja tíz éves korától fogva rendszeresen megerőszakolta, de ő nem mert szólni senkinek. Amikor megszületett a második gyermeke ő – mind mondta – elájult, nem tudja mi történt utána. Azt sem, hogy életképes volt-e a gyermeke. Elmondása szerint azt tervezte a csecsemővel, hogy a kihelyezett inkubátorban helyezi el a kórháznál megszületése után. Soha nem akarta, hogy elpusztuljon a kicsi…

Szaniszló Bálint

Csecsemőgyilkosság Boldván - Nem akarta, hogy meghaljon Miskolc, Boldva - Tanúkat hallgattak meg a törvényszéki büntetőperben. A „boldvai csecsemőgyilkosság” néven ismertté vált büntetőügyben – amely tanúk meghallgatásával folytatódott a Miskolci Törvényszéken – a vád szerint az apa, az anya és a lánya előre eltervezték, hogy megölik a nem kívánt csec... Tovább a cikkhez

Csecsemőgyilkosság Boldván: ellentmondó vallomások, a lány inkubátorba tette volna az újszülöttet Miskolc, Boldva - A vád: az apa, az anya és a lánya előre eltervezték, hogy megölik a nem kívánt csecsemőt. „Előre kitervelten, tizennegyedek életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett emberölés, szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntette” – mindezek miatt emelt vádat a Bo... Tovább a cikkhez

Rács mögött maradnak a csecsemőgyilkossággal vádolt boldvai szülők Boldva, Miskolc - A Miskolci Törvényszék az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig fenntartotta az előzetes letartóztatását annak a házaspárnak, akikkel szemben „tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntette és... Tovább a cikkhez

Csecsemőgyilkosság Borsodban - A lányától született második kislányt már nem hagyták életben Miskolc - Az apa, az anya és a lánya előre eltervezték, hogy megölik a csecsemőt. Előre kitervelten, tizennegyedek életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett emberölés, szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA