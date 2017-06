Kanadai-magyar óriás érkezik a DVTK Jegesmedvékhez

Rusk Jed Kanadában született, ’56-os emigráns nagyszülők unokájaként. Végigjárta a korosztályos kanadai bajnokságokat, majd 2012-ben Székesfehérvárra költözött, ahol 2013-ban EBYSL-t nyert a fehérvári csapattal. Ott együtt dolgozott Farkas Tamással, és csapattársa volt többek között Tóth Gergő is. A sikeres szezon alatt egy mérkőzés erejéig az EBEL-ben is bemutatkozott, de az évad végén mégis úgy döntött, hogy hazamegy, és a jégkorong mellett egyetemi tanulmányokat is folytat.

– Kérlek, mutasd be magad pár mondatban!

Rusk Jed: Üdvözlök mindenkit! Nagy örömmel tölt el, hogy a DVTK Jegesmedvéknél folytathatom pályafutásomat. Az utóbbi négy évben az University of Western Ontario csapatánál játszottam. Ez a csapat a kanadai egyetemi ligában szerepel. Remek hely volt, de örülök, hogy végre egy igazi profi csapatnál is megmutathatom, hogy mire vagyok képes. Mint majd a szurkolók is láthatják, elég nagytermetű játékos vagyok, ennek ellenére úgy gondolom, nem csak a fizikai játékban vagyok jó. Nagy munkabírású embernek tartom magam, nem félek a kemény összecsapásoktól, de a durva stílus nem jellemző rám. Jégen kívül egy nyugodt srácot ismerhetnek majd meg bennem.

– Rendelkezel magyar útlevéllel. Kérlek, mesélj a származásodról!

Rusk Jed: A nagyszüleim az 1956-os forradalom idején hagyták el az országot, és egy osztrák menekülttáborban találkoztak. Onnan már együtt vándoroltak ki Kanadába, ahol végül összeházasodtak és letelepedtek. Sokat beszéltek nekem Magyarországról, a magyar emberekről, ők voltak az elsőszámú motivációim abban, hogy megszerezzem a magyar állampolgárságot, és hogy Magyarországon is éljek és jégkorongozzak.

– Egy éven keresztül játszottál Székesfehérváron. Milyenek voltak az akkori tapasztalataid, és miért távoztál egy szezont követően?

Rusk Jed: Nagyszerű volt az az év. Élveztem, hogy Magyarországon lehetek, és sok remek embert ismertem meg, de a szezon végén úgy döntöttem, hogy mielőtt profi karrierbe kezdenék, diplomát szerzek és addig a kanadai egyetemi bajnokságban játszom.

– Megszerezted a diplomádat és most visszatérsz. Miért a DVTK-t választottad a magyarországi csapatok közül?

Rusk Jed: Nagyon örülök, hogy vissza tudok térni abba az országba, ahová a gyökereim vezetnek. Azért a DVTK-t választottam, mert csupa jót hallottam a csapatról és környezetéről. Egy igazán profi csapathoz kerülök, amit győztes mentalitás jellemez. Alig várom, hogy kezdődjön a bajnokság!

Névjegy

Vezetéknév: Rusk

Keresztnév: Jed

Születési idő: 1992. február 21.

Születési hely: Montreal (Kanada)

Magasság: 198 centiméter

Súly: 104 kilogramm

Poszt: hátvéd

Pályafutása

2017/2018 DVTK Jegesmedvék (MOL Liga)

2016/2017 Univ. of Western Ontario (CIS)

2015/2016 Univ. of Western Ontario (CIS)

2014/2015 Univ. of Western Ontario (CIS)

2013/2014 Univ. of Western Ontario (CIS)

2012/2013 Fehérvár AV 19 U20 (EBSYL)

2011/2012 Dieppe Commandos (MJAHL)

2010/2011 Moncton Wildcats (QMJHL)

2009/2010 Wyoming Seminary (USHS)

Forrás: dvtk.eu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA