Rozsdás, öreg, olvashatatlan a miskolci utcanévtáblák egy része

Nemcsak az ideérkezők, hanem a miskolciak tájékozódását is megnehezíti, hogy a város számtalan pontján hiányoznak, vagy olvashatatlanok az utcanévtáblák – ezzel a problémával fordult hozzánk az elmúlt napokban egyik olvasónk. Mint mondta, ő vendégségből késett majdnem háromnegyed órát, mert, bár részletesen elmagyarázták az útvonalat, a névtáblák hiánya miatt az nem ért sokat. „Bár az utcának, ahová hivatalos voltam, volt táblája, a többinek viszont, amelyeken keresztül megközelíthettem volna, hiányzott” – panaszolta a hölgy.

Van gond

Bár egyesek most bizonyára legyintenek, mondván, ott van a GPS, az elvezet minket mindenhová, a probléma ettől még létező. Hogy mennyire, azt szúrópróbaszerűen próbáltuk ellenőrizni a város néhány területén. Tapasztalataink szerint a belváros van a legjobban ellátva utcanévtáblákkal, bár sok esetben ezek már akár negyven-, ötvenévesek is elmúltak, de funkcionálnak, így itt szinte minden jelentős utcát meg lehet találni. Szükség is van ezekre a táblákra, hiszen – mint ahogy azt sétánk közben is tapasztaltuk – az úttesten átívelő és egyébként is kusza Rákóczi utca éppúgy problémát okoz sokaknak, mint a Lévay József Református Gimnáziumból és az Európa téri társasházból álló Kálvin János utca. Hasonló a helyzet az időnként a kapualjakba is bekanyarodó Széchenyi utcával, és akkor még a történelmi Avas utcáiról, sorairól nem is beszéltünk…

Újdiósgyőrben és Diósgyőrben már találkoztunk hiányzó táblákkal bőven: az Andrássy utcán haladva az Újgyőri piac és a Bulgárföld között több utcába is úgy kanyarodtunk be, hogy csak térkép alapján saccoltuk meg, éppen hol is járunk. Külön említést érdemel az Endresz György utca, aminek ugyan létezik utcatáblája, de csak az igazán jó szeműek tudják elolvasni, a festéket, vagy fóliát már csak a lélek tartja fent a fémtáblán. Rozsdától, firkálástól vagy kopás miatt olvashatatlan táblákkal egyébként találkoztunk még Berekalján, a Győri kapuban, sőt a belvárosban is. Tapasztalataink szerint hasonló volt a helyzet néhol a házszámokkal is, bár tény: azt azért – ha tudunk számolni – könnyebb kikövetkeztetni, mint az utca nevét.

A problémával megkerestük Szabó Mátét, a miskolci polgármesteri hivatal szóvivőjét is, aki egyetértett a pótlás fontosságával, de kiemelte, a problémát két részre kell bontani. – Az utcanévtáblák kihelyezése és adott esetben a pótlása Miskolcon a Városgazda Nonprofit Kft. feladata, nagyon fontos viszont, hogy a házszámokról minden esetben az adott ingatlan tulajdonosának, vagy társasház esetén tulajdonosainak kell gondoskodni – részletezte a szóvivő.

Az újak bírják a strapát

Hasonló a helyzet – folytatta – akkor is, ha a közgyűlés utcanév-változtatásról, vagy éppen közterület elnevezéséről dönt. – Az utcanévtáblák cseréjére egyébként külön költségvetési sor áll rendelkezésre Miskolcon a városi büdzsében, a pótlást folyamatosan végezzük, a városgazda pedig az önkormányzatnak havi elszámolást küld, hogy mikor, hol helyeztek ki új táblákat – hangsúlyozta a szóvivő. Mint hozzátette, az új táblák könnyedén kiszúrhatók: ezek tartós anyagból készülnek, egységes arculat alapján, városi címerrel.

Szabó Máté kiemelte, a hiányzó utcatáblák pótlásában a lakossági észrevételeket is örömmel veszik. – Azt kérjük, hogy amennyiben hibás, olvashatatlan, esetleg hiányzó táblát látnak, jelezzék azt a Városgazda elérhetőségein – hangsúlyozta a szóvivő.

Tajthy Ákos

VISSZA A KEZDŐOLDALRA