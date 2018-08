Rózsaszín, fehér és kék, azaz a hortenzia ezer arca

A hortenzia a kőtörőfűfélék családjába tartozó, fás, évelő bokor, amely Ázsiában és Amerikában is őshonos. A növény akár kétméteresre is megnőhet, színválasztéka is igen gazdag a fehér, rózsaszín, lila, piros, liláskék, és foltos virágzat sem ritka. Több mint harminc fajtája él világszerte. A rózsaszín, a fehér és a kék virágú hortenzia a legismertebb nálunk, a piros és a cirmos fajta, sajnos még ritkán kapható. A kék hortenzia egy mesterségesen előállított szín, ilyenkor a fehér vagy rózsaszín hortenzia földjéhez timsót adnak, így lesz kék színű a virága.

A szín erőssége is ­attól függ, hogy milyen ­mennyiségben adagolják a timsót az öntözővízhez.”-Kohán Márk

Hogyan adagolják?

„A szín erőssége attól függ, hogy milyen mennyiségben adagolják a timsót az öntözővízhez, így tudják szabályozni, hogy világosabb vagy erősebb kék legyen a virágzat színe. De a kertekben is láthatunk kék színű hortenziát, ilyenkor a talaj magas mésztartalma miatt válik ilyen színűvé a virág. A kerti hortenzia (Hydrangea macrophylla) árnyékos, hűvös helyen érzi jól magát. Kedveli az egyenletesen nedves talajt, nyáron figyeljünk az öntözésére” – kalauzolta el lapunk kertbarát olvasóit a hortenziák „kulisszái” mögé Kohán Márk.

A nyíregyházi Klorofill Kertészeti Áruda vezetője hozzátette: a cserjés hortenziát már ültethetjük félárnyékos, napos helyre is. Kertészeti változatai gyönyörű hólabda­szerű fehér virágzatot hoznak, melyek fokozatosan zölddé válnak. Ideális térelválasztó növény, amely különösen jól mutat nagyobb csoportokba ültetve, de szoliterként is „megállja a helyét”.

Szoliterként érvényesül

„A bugás hortenzia nagy ­díszítőértékkel rendelkező lombhullató cserje. Valódi bugás virágzattal rendelkezik, melyek kezdetben fehérek, később zölddé vagy rózsaszínűvé válnak. A bugás hortenzia leginkább szoliterként érvényesül, de térelválasztónak is ültethető. Könnyen nevelhető rendkívül fagytűrő hortenziafaj. A napos, fél­árnyékos fekvést kedveli. A tölgylevelű hortenzia különleges szépségű virágzócserje. Elegáns fehér virágfürtjeivel és gyönyörű őszi lombszínével hívja fel magára a figyelmet. Kertek, parkok kedvelt növénye, de a természethű erdős, ligetes stílusú környezetben érvényesül a legszebben. Virágai kicsit a vadgesztenye virágához hasonlító nagyméretű virágbugák, a krémfehér virágok később rózsaszínűvé színeződnek, májustól egészen júliusig nyílnak, leveleik ősszel gyönyörű bíborvörös árnyalatot kapnak.”

„Félárnyékos vagy árnyékos helyet kedvel, a reggeli és délutáni napfény a számára a legideálisabb. Metszést nem igényel, csak az elhalt ágakat kell időről időre eltávolítani” – fogalmazott lapunknak Kohán Márk.

ÉM-TG

