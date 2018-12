Rozmaringok is, pacsirták is Ináncson

Nem jó egyedül, az éneklés pedig gyógyítja a testet, a lelket. Ezt vallják az ináncsi Rozmaring Dalkör tagjai, vagy ahogy Kiss Péter, a település polgármestere nevezi őket, az ináncsi pacsirták. A napokban találkoztunk velük a község Közösségi Házában, mivel az intézmény ad otthont az idősek nappali ellátásának. A dalkör tagjai is nyugdíjas asszonyok, és tulajdonképpen a nyugdíjas klubból indult a közös kulturális tevékenység. Erről Montvajszki Barnáné Ildikó mesél nekünk. Ő a dalkör vezetője és a nappali ellátás klubjának vezetője. Megtudtuk, a szép hangú asszonyok nem csak énekelnek, de farsangra színdarabbal készülnek, és táncolni is szeretnek. Igaz, nem a legifjabb korosztályhoz tartoznak, a legfiatalabb tagjuk 63 éves, a legidősebb 82, de ha kell, ma is táncra perdülnek. Olyankor még bot sem kell.

– Igaz, utána panaszkodnak, hogy itt fáj, meg ott fáj, de hozzáteszik, hogy azért megérte – meséli nevetve Ildikó, úgy folytatva –, a dalkör fennállásának épp tizedik évfordulóját ünneplik ebben az évben. Várnák a fiatalabbakat is, az utánpótlást, de nem nagyon jönnek. A különböző fellépésekre közösen tervezzük meg a műsort. Éneklünk magyar nótákat, népdalokat, de régi slágereket is. Az idősebb asszonyok sok olyan dalt tudnak még, amit a fiatalabbak már nem ismernek. Azokat lejegyezzük, megtanuljuk, és előadjuk, hogy ne vesszenek el az utókor számára. Fellépünk Ináncs szinte minden ünnepségén, legyen az karácsonyi ünnep, vagy a szépkorúak köszöntése. Legutóbb a római katolikus családi napon arattunk szép sikert – sorolja a dalkör vezetője.

Kékfestőben

Közben nem győzzük csodálni az asszonyok kékfestő viseletét. Ildikótól megtudjuk, azért választották ezt, mert Abaújban régen ilyet hordtak az asszonyok. Szépen, fokozatosan egészítették ki a fellépő ruhájukat, és ami nagyon fontos, hogy a blúz és a mellény kivételével mindet maguk varrták.

Az asszonyok is bekapcsolódnak a beszélgetésbe. Örömmel emlékeznek a megyei Német Nemzetiségi Fesztiválokra, amelyen ők is részt vesznek minden évben. Itt énekkel, tánccal szórakoztatják a közönséget, és saját készítésű sváb, valamint ináncsi süteményeket visznek kóstolóba. Nagy sikere van a műsoruknak, a „nagymama sütije” pedig egykettőre elfogy.

Galambos Andrásné Katikától, az Ináncsi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjétől tudjuk meg, hogy a településen körülbelül 30 sváb ember él még, vagy azok leszármazottai, de igyekeznek összetartani ezt a kis közösséget. Sváb délutánt is tartanak minden évben Ináncson, ahonnan természetesen nem hiányozhat a Rozmaring Dalkör sem.

Így könnyebb

Most pedig már a karácsonyra készülnek.

– Holnap érkezik a karácsonyfa, amit együtt szépen feldíszítünk. Mézeskalácsot is sütünk, csillagokat és angyalkákat. Már gyakoroljuk a karácsonyi dalokat, hiszen december 21-én ott leszünk az ináncsi Mindenki Karácsonyán. A délelőtti koncerten lépünk fel. Tavaly mi sütöttük a mákos és diós bejglit, nem kevesebb, mint 96 rúddal készítettünk – újságolják az asszonyok.

Ildikó hozzáteszi: rendkívül fontos, hogy az idős emberek közösségben legyenek, együtt tevékenykedjenek. A betegséget, a gyászt is sokkal könnyebb elviselni, ha van társaság, ha van vigasz. A klub tagjai odafigyelnek egymásra, és segítséget nyújtanak egymásnak, ha arra van szükség. Járnak együtt kirándulni, és a közeli gyógyfürdőkbe is ellátogatnak. Az Erzsébet-program keretében pedig üdülésre pályáznak, most is 3 asszony mehet majd Hajdúszoboszlóra egy kis gyógyüdülésre. Kérik, írjuk meg azt is, hogy az ináncsi önkormányzat, a település Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzata, valamint a szociális intézmény vezetője, dr. Pető Tamásné mindenben támogatja őket.

A beszélgetés után ízelítőt kapunk az „ináncsi pacsirták” műsorából. Mennyből az angyal… – zeng a szép, karácsonyi ének.

– Hegyi Erika –

Élet van a házban

Kiss Péter polgármester is ellátogat a beszélgetésre. Mint mondja, nagy öröm számára, hogy felépült a Közösségi Ház, hiszen így méltó helyen tölthetik napjaikat az idős emberek.

– Nagy öröm számomra, ha élet van a házban, de szeretném, ha még ennél is kihasználtabb lenne az intézmény. Itt tartjuk a közös ünnepségeket, az emeleten pedig van egy görög katolikus kápolna is – teszi hozzá a polgármester, majd ő is beáll a hölgykoszorúba egy karácsonyi dal erejéig.

