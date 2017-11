Rövidpályás gyorskorcsolya vk – Kósa: sporttörténelmi siker

“Az a célunk, hogy a Koreai Köztársaságban is sporttörténelmet írjunk és győzzünk” – mondta a csapat hétfő esti hazaérkezésekor a repülőtéren tartott fogadáson a sportvezető, aki kiemelte, ez Európából a szintén sportági nagyhatalomnak számító hollandoknak és oroszoknak sikerült még.

Az előzetes számítások szerint a férfiaknál 500 és 1500 méteren három, 1000 méteren két magyar indulhat Phjongcshangban, míg a nőknél minden távon két kvótát sikerült szerezni. A váltók egyaránt nyolcadikként biztosították helyüket a játékokra. A nemzetközi szövetség valószínűleg december elején hozza nyilvánosságra a kvótások hivatalos névsorát.

Telegdi Attila, a MOKSZ gyorsasági szakágának vezetője úgy értékelt az MTI-nek, hogy a realitásnak megfelelő az egyéni kvóták száma is, de ott mindkét nemnél összejöhetett volna még egy-egy indulási jog. Azt viszont hangsúlyozta, igazán nagy fegyvertény, hogy minden kvótás helyen versenyképes sportolót képesek majd indítani az ötkarikás játékokon.

“Érem a cél a férfi és a női váltó számára is, de egyéniben is éremesélyes versenyzőink vannak” – mondta az olimpiával kapcsolatban Telegdi, aki a felkészülést illetően hozzátette, egy hét pihenő után folytatják a munkát, a januári Európa-bajnoki indulásról pedig minden versenyző esetében egyénileg döntenek. Fontos szempont, hogy kinek lenne hasznára az olimpiai felkészülésben, azaz Drezdában akár többen lehetőséget kaphatnak a második vonalból is.

“Nem így terveztük, hogy ennyire kicentizzük, de végül sikerült. Szerintem mi voltunk a legboldogabb csapat Szöulban, pedig mi nem is versenyeztünk a döntőben” – mondta a 22. születésnapját éppen hétfőn ünneplő Liu Shaolin Sándor arra utalva, hogy a férfi négyes úgy jutott ki Phjongcshangba, hogy a fináléban nem végezhetett dobogós helyen a végül ötödik kazah staféta.

A tavaly 500 méteren világbajnok, idén 1000 méteren szöuli diadalával vk-győztes idősebbik Liu-fivér azt is elárulta, ki ki vérmérséklete szerint nézte a döntőt, ugyanis Knoch Viktor a szállodában maradt, a többiek a lelátóról követték az eseményeket, míg ő közvetlenül a ring széléről.

A csapat rangidőseként negyedik olimpiájára készülő Knoch Viktor saját bevallása szerint képtelen lett volna végignézni a döntőt, televízióban sem követte a futamot, felesége írta meg neki, hogy kijutottak.

A női váltó már az elődöntőbe jutásával kvalifikált az olimpiára. Keszler Andrea elmondta, hogy nagy volt az öröm, de könnyeket csak a fiúk kijutása után hullajtottak, mivel az igazán drámaira sikerült. Az egyéni számokat illetően azt az egyet sajnálja, hogy 1000 méteren nem lett meg a harmadik kvóta, amihez nagyban hozzájárult, hogy számára érthetetlenül kizárták a selejtezőben.

Jászapáti Petra szerint a selejtező éppen azért volt nehéz a női váltó számára, mert ahogy Sanghajban, úgy Szöulban is a nagy rivális franciákkal voltak azonos futamban. Saját bevallása szerint az utolsó három körben Keszlernek és neki kifejezetten nehéz volt megtartania a továbbjutást érő pozíció.

Az indulási jogokon túl a magyarok összesen hét érmet nyertek, s mind a négy állomáson volt dobogós helyezésük a Liu-fivérek révén. Liu Shaolin ötször, öccse, Liu Shaoang kétszer állt dobogóra, előbbi két aranyat és három ezüstöt, míg utóbbi két bronzot gyűjtött.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA