Rövidesen átadják az ózdi piacot

Lassan a végéhez közeledik Ózdon a Városi Piac rekonstrukciója. Az önkormányzat nagyságrendileg 400 millió forintot nyert pályázati forrásból arra, hogy a létesítményt modernizálja. A kivitelezés befejeződött, tart a műszaki átvételek időszaka, ezzel párhuzamosan pedig az árusítóhelyek bérbeadása is folyamatos. A városban régi igényként merült fel a beruházás, hiszen az emberek által közkedvelt piacon évtizedek óta nem történt érdemi munka, előrelépés.

Az eddigieknél sokkal kulturáltabb körülményeket sikerül teremteni.

Elavult volt

A zöldség-gyümölcsös rész rendkívül elavult állapotban volt: nem tartozott hozzá vizesblokk, fedett résszel sem rendelkezett, sőt, az út is töredezetté vált. A Piaccsarnokon kívülre szorult őstermelők mostoha körülmények között árulhatták a portékáikat, ennek az új „placcok” kialakításával a közeljövőben vége lesz.

– Az eddigieknél sokkal kulturáltabb körülményeket sikerül teremteni – fogalmazott a projekttel kapcsolatban Janiczak Dávid, Ózd polgármestere. – A zöldséges és a ruhaárusok részéről is volt eleinte ellenérzés, mert nem tudták elképzelni, milyen lesz az új közeg. Szerencsére a vélemények ezzel kapcsolatban alaposan megváltoztak, amit az is egyértelműen bizonyít, hogy az Ózdinvest Kft. pár hét alatt az összes üzlethelyiséget megpályáztatta, és ki is adta. Az árusító asztalok száma pedig elképzelhető, hogy még kevés is lesz. Jelenleg a létesítmény esetében az engedélyeztetési folyamat zajlik. Ennek függvényében március elején-közepén vehetik birtokba az új piacot az árusok és a vásárlók.

A Távhő is nyert

A pályázat keretében új zöldfelületeket is kialakítanak, valamint a terület nyilvános WC-jét is felújítják, akadálymentesítik. Ózddal kapcsolatban részben ehhez a területhez kapcsolódik egy másik komoly fejlesztés, amelyet a helyi Távhő Kft. nyert el. A cég két felhíváson is sikerrel szerepelt, közel 800 millió forint értékben valósíthatnak meg fejlesztéseket. Egyrészt a piac területén, a föld fölött lévő csatornát fektethetik a földbe, másrészt 27 hőközpontot kívánnak a közeljövőben szétválasztani. Ez azt jelenti, minden épület külön rendszerrel rendelkezne. Az erőműben pedig két nagy teljesítményű gőzkazánt is átalakíthatnak meleg vizessé, amelyet tartalékként használna a cég. A kivitelezés megkezdéséhez már csak a Nemzeti Fejlesztési Programiroda jóváhagyása szükséges.

ÉM-ME

Lesz saját piacterük a hollóháziaknak is Hollóháza – Hollóháza a legtávolabbi települése a Hegyköz zempléni oldalának. Ez önmagában semmilyen következtetésre nem ad okot, csak pusztán egy földrajzi tény, mint ahogy az is, hogy a Hegyköz szívének számított Sátoraljaújhelytől a hollóháziak vannak a legmesszebb. Ez a távolság sem leküzdhet... Tovább a cikkhez

Piaccsarnoka is lesz Putnoknak Putnok - A helyi őstermelők és vállalkozók számára új lehetőségek nyílnak meg a csarnokban. A gömöri település belvárosában az elmúlt években komoly fejlesztések történtek. A folyamat azonban közel sem végleges, a Városháza és a Tompa Mihály Közösségi Ház környéke tovább szépül, és ügyintézés sze... Tovább a cikkhez

Piacozhatnak is a mezőzomboriak Mezőzombor - Mezőzomboron a pályázatok most léptek a megvalósíthatósági szakaszba. Összesen mintegy 900 millió forintra tehető az az összeg, amelyet Mezőzombor önkormányzata a közelmúltban pályázatokon elnyert. Piactól vízelvezetésig – Mostanában léptünk a pályázatok megvalósíthatósági szakaszá... Tovább a cikkhez

Tovább fejlődhetnek a miskolci termelői piacok Miskolc - A fejlesztéssel a huszonegyedik századot célozzák meg a megyei jogú városokban, így Miskolcon is. A megyei jogú városok komoly gazdasági potenciált jelentenek Magyarországon, környezetvédelmi és piacfejlesztési törekvéseiket a kormány is támogatja – jelentette ki Nagy István agrárminisz... Tovább a cikkhez

Munkagépek az ózdi piacon Ózd - Hetek óta tart a Városi Piac rekonstrukciója. Az árusító helyek néhány hónap múlva új, az eddiginél sokkal kulturáltabb környezetet kapnak, amit egy nagyságrendileg 400 millió forintos, uniós pályázatnak köszönhet a város. Ebben az időszakban azonban az építkezéssel járó kellemetlenséget is... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA