Rövidebb, de erőteljesebb nagyhét jön Tiszaújvárosban

A két évtizedes múlttal büszkélkedő tiszaújvárosi 21. Mol Triatlon Nagyhét szervezői és főtámogatói úgy döntöttek – megfogalmazásuk szerint a kor követelményeihez, a fogyasztói szokásokhoz igazodva –, hogy idén július 10–14-e között rövidebb, de rendkívül intenzív sport és kulturális rendezvénysorozatot kínálnak az érdeklődők számára.

Véges tűrőképesség

– Bár a legtöbben üdvözlik Tiszaújvárosban a programsorozatot, 9 napon keresztül nehezen viselik a forgalomkorlátozást, a koncertek zaját, úgy is fogalmazhatnék, hogy a ,,város tűrőképessége” véges – mondta Lehmann Tibor, a Mol Triatlon Nagyhét főrendezője. – Korunk fesztiváldömpingjében – bár a miénkhez hasonló ingyenes fesztivál nem sok van –, meg kell találnunk az optimális időtartamot, ameddig le tudjuk kötni látogatóink figyelmét, aktivitását. A XXI. század második évtizedének végén nekünk is látnunk kell, hogy a közönség egyre intenzívebb élményeket keres, emiatt igazán ,,nagy durranást” szeretnénk, Magyarország ténylegesen legnépszerűbb előadóit meginvitálva akarunk nagyot dobni, erre koncentráljuk az erőforrásainkat. A nagyhét megreformálását a tiszaújvárosi önkormányzat vezetőivel és legnagyobb támogatóinkkal együtt határoztuk el. Látják ők is, hogy egy több mint két évtizedet megélt rendezvény korszerűsítése szükséges, ezzel együtt az értékeket érdemes tovább gondozni. Tiszaújváros Önkormányzata és a Mol mögöttünk áll, továbbá kiemelt és a kisebb szponzoraink jó része is jelezte, hogy velünk tart a jövőben.

Jegyzett előadók

Márkus Balázstól, a szervező bizottság társelnökétől megtudtuk, hogy várhatóan nagyon sokak érdeklődésére tartanak majd számot a nagyhét koncertjei.

– Kivétel nélkül hazánk legmagasabban jegyzett előadói közül hívunk fellépőket, olyanokat, akiket akár egy Sziget-fesztiválon is a napi sztárok közé sorolhatnánk – jelentette ki a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagja. – A Quimby mellett a többiek is hasonló nagyságrendű zenekarok, akikkel ugyan még az utolsó egyeztetések folynak, de tulajdonképpen már összeállt a program. A kreatív színpaddal kapcsolatban több megvalósítási formát is kipróbáltunk az elmúlt években. Az idei koncepcióról további egyeztetéseket követően döntünk majd. A központi nagyszínpadon a sztárelőadók mellett előzenekaroknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani. A visszajelzések alapján próbáljuk a zajterhelést a lehetőségekhez mérten visszaszorítani. A zenei kínálat összeállításánál figyeltünk arra, hogy minden korosztály megtalálja a maga kedvenc előadóját, bár ebben az évben talán egy kicsit a fiatalok felé billen a mérleg. Természetesen a szokásos zenés gyermekműsorokkal is számolhatnak az érdeklődők.

Maradnak

A szabadidős sportprogramok között maradnak azok – a futóverseny és a kerékpárverseny – melyek eddig is a legnagyobb aktivitásra tartottak számot, de a nagyhéthez kapcsolódó egyéb sportesemények közül a Tiszaújvárosi Turista Triatlon és a sakkverseny is szerepel a palettán.

– Teljesen új elem lesz a július 11-i nyitónapon a Tiszaújváros Warrior verseny, ami a dísztó mellett kialakítandó arénában zajlik majd, és ahol hírességek is indulnak, sőt őket ki is lehet majd hívni – emelte ki Lehmann Tibor, aki civilben a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – A tiszaújvárosi jelentkezők előzetesen meghirdetett selejtezőből juthatnak a Triatlon Nagyhét első napján rendezendő döntőbe. Szabályokkal, kiírással a tavasz folyamán jelentkezünk. A Jabil Circuit Magyarország jóvoltából idén is életre hívjuk a Jabil 3Próba szabadidősport-sorozatot, melynek utolsó állomásaként, zárófordulójaként rendezzük meg a Jabil1/3 Maraton utcai futófesztivált. Ez az esemény visszatér a világkupát megelőző péntekre. A versenyszámok maradnak, de jelentős újítás, hogy a rajt este 8 órakor lesz, így egy naplementés, lámpafényes futóversenyen indulhatnak a résztvevők. Az esti futóversenyek minden díszletét és hangulatát élvezhetik a futók, arról nem is beszélve, hogy így elkerüljük a hőséget, mindenki odaér a rajtra a munka után is. A Bogratlon bográcsfőző fesztivál szombatra kerül, az Európa-kupa és a Világkupa előfutamainak napjára. A verseny plusz látványosság lesz a piknikezőknek, akik remélhetőleg gyarapítják a sportolók szurkolótáborát. Minden évben törekszünk a rendezvény megjelenését is korszerűsíteni, így most sem maradnak el az új látványelemek. A hétvégi triatlon programok változatlan formában zajlanak. Szombaton a már említett junior Ek és elit Vk elődöntői, vasárnap,a nap nyitányaként a Magyar Utánpótlás Gála, majd a két finálé várja a sportbarátokat.

ÉM-SZIS

Triatlon: a világ minden pontján

A Világ-kupa döntőknek nem csak az online-, hanem az élő televíziós közvetítéséről is tárgyalnak. A junior Európa-kupa továbbra is élő internetes közvetítésen keresztül követhető lesz a világ minden pontján. Mindkét vasárnapi versenyt óriás kivetítőn is figyelemmel lehet majd kísérni.

