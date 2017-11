Röplabda Magyar Kupa: Az MTK-t fogadja az MVSC

Női röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntő

Miskolci VSC-MVSI – MTK Budapest (Miskolc, Herman Ottó Gimnázium, péntek, 17.30)

Kerekes Attila, a Miskolci VSC-MVSI edzője: – A fővárosiakkal a bajnoki rajt előtt játszottunk edzőmérkőzést, már csak ezért is tudjuk róluk, hogy tőlünk magasabb kategóriát képviselnek. Ennek ellenére jó találkozóra törekszünk és azoknak is játéklehetőséget adok ezen a mérkőzésen, akik kevesebbet szerepeltek az elmúlt NB II-es bajnoki fordulókban. Különböző okok miatt Nemes és Riczkó nem állnak rendelkezésemre, Fakó játéka pedig sérülése miatt kérdőjeles. Így most az edzéseken jól teljesítő fiataljaink is pályára léphetnek. A kupameccset olyan felkészülésnek tekintem, amelyből a lehető legtöbbet akarjuk kihozni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA