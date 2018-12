Röpis fejlesztés közel 1,4 milliárd forintból Kazincbarcikán

A csütörtökön nemzetközi kupamérkőzés mellett más ,,röpis” esemény is történt Kazincbarcikán, ugyanis a Pollack Mihály úti Általános Iskola udvarán lerakták a közeljövőben megvalósuló Regionális Röplabda Központ (RRK) alapkövét. Az eseményen jelen volt többek között Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Demeter Zoltán térségi országgyűlési képviselő, Kósa Árpád, a Magyar Röplabda Szövetség elnökségi tagja és Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere.

Közfeladatokat ellátó

Sárfalvi Péter az összefogást emelte ki és elmondta: ,,Ez a projekt nem jöhetett volna létre a magyar kormány, a Magyar Röplabda Szövetség, a VRCK és a város összefogása nélkül. Bízom abban, hogy az iskolások és a röplabdások is minél előbb birtokba tudják venni ezt a komplexumot.”

A Magyar Röplabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájához szervesen illeszkedő RRK megépítésére a VRCK pályázott elsőként és sikeresen. A Pollack iskola udvarára tervezett komplexum akár példaként is állítható a TAO-támogatásból megvalósítható projektek sorába: regionális röplabdaközpont, röplabdaedző-képző és utánpótlás-versenyeztetési centrum, mindennapos iskolai testnevelést szolgáló helyszín lesz az immáron patinásnak mondható „központi” általános iskola közösségi tere, és egyben az egyre sikeresebb felnőtt csapat korszerű felkészülési helye. Vagyis a csarnok közfeladatokat is ellátó komplexum lesz.

„Nem ez az első nagyobb sportberuházás a városban, de ez is egy közös cél érdekében épül – ezt már Demeter Zoltán, térségi országgyűlési képviselő hangoztatta. – Jó érzés kapni, de még jobb érzés adni, és ez a központ nem csak a röplabdásoké, hanem az iskolásoké is lesz.”

Az RRK eredetileg egy másik iskola udvarára épült volna, az önkormányzat kérésére változott a helyszín. Ennek köszönhetően azonban módosítani lehetett a terveket, a központ nagyobb alapterületű lett, így egy közel 200 férőhelyes lelátóval bővült, jelentősen növelve annak használati értékét. Ezzel együtt a teljes beruházás tervezett bruttó összege 1.38 milliárd forint.

A jövőben is támogatja

Kósa Árpád, a röplabda szövetség elnökségi tagja hangsúlyozta, az MRSZ a jövőben is támogatni fogja a kazincbarcikai röplabdát. ,,Ha valaki Kazincbarcika sportéletére gondol, elsőként biztosan a röplabda, és a Vegyész jut az eszébe. Az, hogy a mindennapos testnevelésórák is megoldásra kerülnek példaértékű, és ebből a klub is profitálni tud. A szövetség pedig a jövőben is támogatni fogja ezt a profi klubot” – emelte ki Kósa Árpád.

Az osztható terű, egy-egy röplabdapályát tartalmazó, tarashock rendszerű sportpadlósra tervezett pályatér 926 m2 alapterületű és kilenc méter magas lesz. A napelemes rendszerrel felszerelt, öltözőkkel, korszerű sportorvosi helyiséggel, konferencia termekkel, edzői szobákkal, fitnesz- és konditeremmel, irattárral, mosodával felszerelt épületben kapnak helyet az RRK és a VRCK irodái is.

„A város életében fontos ez a lépés, éppen ezért tekintjük fontosnak a komplexum mielőbbi felépülését – mondta Kazincbarcika polgármestere, Szitka Péter. – Én is a Pollackba jártam és bár soha nem röplabdáztam, az átadón biztosan fogok.”

ÉM-MI

2019 végén

Kárpáti László, a VRCK ügyvezetője az eseményen elmondta, várhatóan a 2019-es év végén vehetik birtokba a létesítményt. Hozzátette, a klubot nem csak a TAO által biztosított összeg, hanem a sportág szeretete is élteti, amit az RRK-ban elvégzett munkával bizonyítanának.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA