Ronggyal és cipővel is fűtenek Borsodban

Hétfőn hirtelen téliesre fordult az idő, kevés hó is esett reggel. Napközben pedig jeges szél tette még dermesztőbbé az amúgy is fagyos levegőt. Aki eddig esetleg nem tette volna, most már valóban be kellett fűtenie. Csakhogy nem mindenkinek van mivel. És akinek nincs tüzelője, az mindent a kályhára dob, akár oda való, akár nem, hiába a figyelmeztetés, és hiába a két évvel ezelőtt indult Fűts okosan! kampány.

Meleg csak este

Encs Fügöd városrészében olyan asszonyokkal találkoztunk a napokban, akiknek csak vágyálom a jó, száraz, magas fűtőértékű fa vagy szén. Örülnek, ha találnak valami rongyot otthon, amivel legalább estére tudnak egy kis meleget varázsolni lakásuk egyetlen szobájába.

A közmunkás asszonyokkal a fügödi kisbolt előtt találkozunk. Horváth Józsefné szerint az a legnagyobb probléma, hogy nagyon kevés a keresetük, a fa pedig rettenetesen drága. Ő havi 50 ezer forint fizetés kap, egy köbméter fát viszont 24 ezer forintért adnak. Ezt azonban nem tudja kigazdálkodni a kevéske közmunkabéréből. Egy közelben álldogáló férfi, amikor hallja, miről van szó, megjegyzi, nem is 24-ért, hanem 36 ezerért adják a fát a környéken. Egy másik asszony pedig elkeseredve teszi hozzá: vagy eszünk, vagy fűtünk, mindkettőre nem futja.

Horváth Krisztina 3 gyermekes édesanya. Mint mondja, nem sikerült a télre fát vásárolnia.

– Mivel fűtök? Amit találok. Rongyokkal, cipőkkel. De nem meleg a kályha egész nap, csak este, amikor a gyerekek otthon vannak. Ráadásul az élettársam beteg, neki meg kell venni a drága gyógyszereket. Így fára már nem jut. – Bevallja: ő bizony a műanyag flakonokat is ráteszi a tűzre, ha nincs más. A falu szélén egy düledező házban találni bőven, valakik oda dobálják be a szemetet.

Mindent a tűzre

Horváth Évának 8 gyermeke van. Ő is csak ingatja a fejét, amikor azt kérdezzük tőle, sikerült-e beszereznie a téli tüzelőt. Ezt szinte lehetetlennek tartja 8 gyerek mellett, hiszen őket rendesen kell járatni óvodába, iskolába.

– Néha akad egy kis fa, de csak néha, úgyhogy én is mindent a tűzre rakok, amit csak találok – mondja.

A 3 gyermekes Horváth Erzsébet pedig azzal toldja meg: még szerencse, hogy a gyerekek nappal az óvodában és az iskolában vannak, mert ott fűtenek. Így otthon csak este kell melegnek lennie.

Aztán az asszonyok egyszerre kezdenek el beszélni. Azt mondják, jól jönne nekik egy kis szociális tüzelő, hogy legalább néhány hétig ne kelljen fagyoskodniuk. Elmondják, az önkormányzat nem fával segít, hanem a villanyszámlához ad havi 2500 forintot. Ez is nagy segítség, de a hideg ellen nincs mit tenni. Fát már nem lehet az erdőben gyűjteni, mert ha a rendőr meglátja, 50-60 ezres büntetést szab ki rögtön.

– Úgy félünk a téltől, hogy az csuda! – kiáltja rettegve egyikük.

Pedig rákkeltő

Nagy probléma, hogy az 5000 fő alatti települések nem pályázhatnak szociális tűzifára, így Encs sem, jelezte lapunknak Szeles András, a város polgármestere. Hozzátette, pedig Encs városrészeiben, Abaújdevecserben és Fügödön néhány százan laknak csak. Ha télen nagy hideg van, akkor a város saját keretéből biztosít tüzelőt a rászoruló családoknak, gyorssegélyként.

Így aztán hiába a Földművelésügyi Minisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. kampánya is, melyben a helytelen tüzelés környezet- és egészségkárosító hatására hívják fel a figyelmet.

A Levegő Munkacsoport már tavaly felvetette, hogy a rendőrség közreműködésével lehetne hatásosan fellépni az illegális hulladékégetés ellen.

A civilek szerint az intézkedésre azért lenne szükség, mert vidéken és gyakran a nagyvárosok peremkerületeiben is bevett szokás, hogy a lakosság háztartási hulladékkal fűt.

Hegyi Erika

Tilos és még veszélyes is!

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos a háztartási tüzelőberendezésekben minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat: festett, lakkozott fa (régi ablakkeret, ajtók, raklapok), műanyag ablakkeret, rétegelt lemez, forgácslap, bútorlap, építési fahulladék, színes, „fényes” papírhulladék, PET-palack, műanyag hulladék, használt autógumi, használt ruha, rongy, fáradt olaj, üzemanyag.

A zöldhulladék nyílt téri elégetésével szintén veszélyes, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe. Száz kilogramm avar és kerti hulladék elégetése akár 90 millió köbméter levegőt is elszennyezhet.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA