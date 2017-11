Romkocsmából impozáns közösségi tér Hejőpapiban

A régebben Hejőpapi fő utcáján éktelenkedő „romkocsma” épülete közfoglalkoztatási támogatásból és önkormányzati önrészből folyamatosan szépül, megújul.

Ilyen lett az új közösségi épület © Ilyen lett az új közösségi épület

Jelenleg önkormányzati, saját készítésű színes térkövekkel burkolják az épület közvetlen környezetét. Az épület kettős célt is szolgálna, hiszen a közfoglalkoztatásban megtermelt javak árusítása is itt zajlana, egyben közösségépítő funkciót is ellátna, hiszen a belső kialakítása lehetővé teszi kisebb rendezvények megtartását is.

A jövő év elején, amikor az orvosi rendelőt felújítják, ide fog átköltözni ideiglenesen a háziorvosi, védőnői és a gyermekjóléti-családsegítő szolgálat – tudtuk meg a terveket Miskolci Tibor polgármestertől.

– ÉM –

