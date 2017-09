Roma zene vetette szét a barcikaiak öltözőjét

Vasárnap újabb sikert gyűjtött be a másod­osztályban a Kazincbarcikai SC labdarúgócsapata: a gárda 1-0-ra nyert a tavaly még NB I-es Gyirmót FC Győr otthonában, s így – kilenc forduló után – 20 megszerzett ponttal a táblázat harmadik helyén tanyázik. Nagy ünneplés volt az öltözőben, amiről egy, a közösségi oldalra feltöltött videó is tanúskodik…

– Hát igen… – kezdte a ­meccs gólszerzője, Takács Péter. – Csapattársunk, Sigér Ákos a DJ-nk, a zenefelelős, ő hozta nekünk a Bitto Duo „Nem ölelsz már” című számát, amely rövid idő alatt népszerű lett közöttünk. Ezt rakjuk be akkor, amikor sikerül győznünk, szokássá vált, tehát Gyir­móton sem maradt el… Azt is szeretném elmondani, hogy mesterünk, Vitelki Zoltán szeptember 13-án ünnepelte a születésnapját, s ezen alkalomból, hazafelé a buszon, neki is énekeltünk egy kicsit. Nagyon megköszönte.

Jó a közösség

Ezután az eddigi remek szakaszt elemezte a középpályás:

– Úgy érezzük, hogy az utóbbi négy mérkőzésen abszolút olyan eredmény született, mint amit az adott találkozó képe mutatott, hogy három meccsen megérdemelten nyertünk – fogalmazott Takács Péter. – A szezon elején még fel kellett venni az osztály ritmusát, szerencsénk is volt pár alkalommal, ám mostanában már jobban rá tudjuk kényszeríteni az akaratunkat az ellenfelekre. Játszottam már egy-két helyen a pályafutásom során, de régen voltam ilyen jó közösségben, mint amilyen most Barcikán van, a klubvezetés nagyon jól összeválogatta a keretet. A győzelmek titka az edzőnk személye is, Vitelki Zoltán mind szakmailag, mind emberileg kiváló, de az egész stáb munkájáról csak pozitívumokat tudok nyilatkozni. Ilyen eredménysor csupán akkor jön, ha egy csapat egyben van, szerintem ránk ez most igaz. Reméljük, sokáig ki tudjuk tolni ezt a remek szériát, nem szállunk el magunktól, dolgozunk tovább ugyanúgy, szerényen.

Megemlítettük az NB I-es lehetőséget, a felkerülést is a KBSC labdarúgójának…

– A cél a bennmaradás, ezt határozta meg a nyáron a klubvezetés – hangsúlyozta Takács Péter. – Az élvonalbeli felvetésre csak azt tudom válaszolni: ez nem az én asztalom, a játékosé, a mi dolgunk az, hogy játszunk jól, adjunk ki magunkból mindent. Természetesen sokan vagyunk olyanok a keretben, akik még nem mondtak le arról, hogy az NB I-ben szerepeljenek, vagy akár visszatérjenek, mint én is. Részben azért is igazoltam úgymond haza, hogy felhívjam magamra a figyelmet, de ezzel nem vagyok egyedül, ez nagy motiváció. A bajnokságban sok a feljutásra esélyes, azt kitűző klub, mi szeretnénk meglepetéscsapat lenni, maradni. Mesterünk szerint mindenki ellen van esélyünk a győzelemre, ezt próbáljuk megvalósítani.

Nem zsörtölődnek

A korábbi U20-as világbajnoki bronzérmes játékos már 5 találatnál jár a bajnokságban, Gyirmóton a 80. percben, 21 méterről küldte a labdát a hazai kapu bal felső sarkába.

– Három ebből büntető volt, de szerencsére jönnek az akciógólok, valamint a gólpasszok is – fűzte hozzá a 27 esztendős Takács Péter. – Természetesen örülök a jó formámnak, ám ez nem csupán rám igaz, hanem mindenkire. Kiemelni nem lehet senkit sem, illetve azoknak a hozzáállását kell dicsérni, akiknek eddig kevesebb szerep jutott, nem kerülnek a keretbe, de ők sem zsörtölődnek. Senkinek sincs biztos helye, mindenki azért dolgozik, hogy a kezdő tizenegyben legyen, ami jó hatással van az edzésmunkára.

– Molnár István –

Az NB II állása

1. Kisvárda MG 9 7 2 – 22-10 23

2. MTK Budapest 9 7 1 1 18-6 22

3. Kazincbarcikai SC 9 6 2 1 12-10 20

4. Szolnoki MÁV FC 9 4 3 2 11-6 15

5. Nyíregyháza SFC 9 4 3 2 14-10 15

6. Gyirmót FC Győr 9 4 2 3 17-13 14

7. Békéscsaba 1912 Előre 9 4 2 3 12-9 14

8. Zalaegerszegi TE FC 9 4 2 3 12-11 14

9. Ceglédi VSE 9 4 2 3 9-8 14

10. Szeged 2011 9 4 2 3 10-11 14

11. Soroksári SC 9 3 4 2 10-7 13

12. ETO FC Győr 9 3 2 4 8-10 11

13. Vác FC 9 2 4 3 7-9 10

14. Budaörsi SC 9 2 3 4 17-19 9

15. Budafoki MTE 9 2 3 4 7-11 9

16. Dorogi FC 9 2 2 5 13-15 8

17. Mosonmagyaróvári TE 9 1 4 4 5-9 7

18. BFC Siófok 9 1 2 6 8-17 5

19. Soproni VSE 9 – 4 5 4-14 4

20. Csákvári TK 9 – 3 6 7-18 3

A múltról

Bár még nagyon sok van hátra a 2017/2018-as másodosztályú bajnokságból, nem árt felidézni, hogy Kazincbarcikának még sohasem volt NB I-es futballcsapata. Az előd, a KVSE két alkalommal állt közel a feljutáshoz, de mindkét osztályozót elbukta. 1982-ben: Kazincbarcikai Vegyész – MTK-VM 1-0 (0-0), és MTK-VM – Kazincbarcikai Vegyész 2-0 (1-0). 1990-ben: Budapesti Honvéd – Kazincbarcikai Vegyész 1-0 (0-0), és Kazincbarcikai Vegyész – Budapesti Honvéd 2-2 (1-1).

„ Minden játékos előtt megemelem a kalapomat” Kazincbarcika - A labdarúgó NB II 9. fordulójában idegenben nyert vasárnap a Kazincbarcika. Gyirmót FC Győr – Kazincbarcikai SC 0-1 (0-0) Győr-Gyirmót, 400 néző. V.: Gaál. Gyirmót: Sebők - Achim, Lázár, Szőcs, Présinger - Kiss M., Nagy P. (Lengyel, 85.) - Szalánszki, Paku (Jano, 69.), Sanda... Tovább a cikkhez

A labdarúgó NB II sorsolása - 2017/18 A labdarúgó NB II 2017/18-as évadjának programja. 1. forduló (július 30., vasárnap) V, 18.00: Budaörsi SC – Gyirmót FC Győr V, 18.00: Budafoki MTE – Nyíregyháza SFC V, 18.00: Szolnoki MÁV FC – Dorogi FC V, 18.00: Vác FC FC – Soroksári SC V, 18.00: Ceglédi VSE – Szeged 2011 V, 18.00: Kisvárda ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA