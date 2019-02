Roland nem tekintett a borsodnádasdi áldozata anyjára

Az elhunyt lány, Csenge névnapján, hétfőn előkészítő tárgyalással kezdődött meg a gyilkossággal vádolt Roland pere a Miskolci Törvényszéken. Az ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanújával emelt vádat a másfél évvel ezelőtti borsodnádasdi gyilkosság ügyében.

Dr. Farkas Ildikó ügyész ismertette a vádiratot, mely szerint B. Roland 2017. szeptember 2-án ismerőseivel bográcsozott Borsodnádasdon, italozott és három herbálos cigarettát is elszívott, ez idő alatt messengeren tartotta a kapcsolatot a 17 esztendős sértettel, K. Csengével. Találkozót beszéltek meg és este nyolc körül találkoztak is a Petőfi térnél lévő templom mögötti erdei ösvényen. Itt alkoholt fogyasztottak és cigarettáztak, majd tisztázatlan okból szóváltásba keveredtek, ekkor pedig a vádlott a lányt három alkalommal ököllel arcon ütötte, amitől a sértett zúzódásos sérüléseket és agyrázkódást szenvedett, s elájult.

A vádlott ezt követően az alélt lányt lemeztelenítette, majd az Alsó tó felé lévő ösvény közelében lévő vízgyűjtő aknába fejjel lefelé bedobta. A két méter mély, de nagyon szűk(56-szor 56 centiméteres) aknában negyven centiméternyi víz volt, így az élő, de eszméletlen lány nem tudott megfordulni, s megfulladt. A vádlott szeptember 3-án éjjel egy órakor ért haza. A rendőrök bejelentés alapján nagy erőkkel kezdték keresni a lányt, akinek holttestét szeptember 3-án 22:25-kor találták meg az aknában. A vizsgálatok alapján a sértett ugyan fogyasztott alkoholt, de nem volt ittas, s érzékszervi fogyatékosságban sem szenvedett, ami önmentő képességét gátolta volna. A testén lévő külsérelmi nyomok nyolc napon belül gyógyulók voltak.

Az ügyész jellemezte is a feltételezett elkövetőt, aki a gyilkosság idején önhibájából bódult állapotban volt, ami a szokványos részegségnek felelt meg. Beszámítható, nem kábítószerfüggő, személyiségzavarban nem szenved. Ugyanakkor introvertált személyiség, ami azzal jár, hogy új helyzetekhez nehezen alkalmazkodik, nehezen mutatja ki érzelmeit, más szempontjait nem érti meg, saját álláspontját túlértékeli.

Az ügyész kifejtette, a bűncselekmény büntetési tétele 10-20 évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés, amelynek középmértéke 15 év. Az ügyészség az enyhítő (büntetlen előélet, fiatal felnőtt kor, eshetőleges szándék) és a súlyosító (önhibából adódó bódult állapot, életellenes, testi épséget veszélyeztető cselekmények elszaporodottsága) körülmények 14 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől való eltiltást ajánlott, ha a vádlott beismeri bűnösségét. B. Roland a jogainak ismertetését követően nem tette ezt meg, s nem is tett vallomást. Ügyvédje a per során három új tanú meghallgatását kezdeményezte.

Dr. Lengyel Andrea bíró március 20., 25. és 27. reggelre új tárgyalásokat tűzött ki, amelyeken a vádlott mellett több tucat tanút és szakértőket is meghallgatnak.

Az előkészítő tárgyaláson az elhunyt sértett édesanyja fenntartotta polgárjogi, kártérítési igényét. Rövid nyilatkozata előtt és után szembe is nézett volna a vádlottal, aki azonban lesütötte szemét. Az édesanya, megkérdezte: Rám mersz nézni? Nézz rám Roland! Nevessél úgy mint akkor a szemembe, a rendőrségen! A tárgyalás követően az asszony a folyosón is kérdőre vonta a fiatalembert, megbánta-e, amit tett, s emlékeztette lánya nevére is.

