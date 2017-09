Róla mintázták az ózdi lenyomatot

Az Olvasó épületével szemben, a vasgyár falán mind a mai napig látható egy dombormű. Évtizedek óta jelképnek számít a gyári munkást ábrázoló lenyomat. Az viszont csak a közelmúltban derült ki, hogy kit ábrázol. A Kanadában élő, de évente hazajáró Olcsvári Lajos fiatalkori énje köszön vissza, ha rápillant az alkotásra.

– A bátyám is festő volt, aki jó kapcsolatban volt Kunt Ernő pályatársával. Megkértek, hogy menjek el modellnek egy rajzhoz, de egyáltalán nem gondoltam, sőt sokáig nem is tudtam, hogy ez lesz belőle – elevenítette fel az évtizedekkel ezelőtti történetet Olcsvári Lajos. – Most már negyvenöt éve járok haza Kanadából, de csak nemrég derült ki mindez. Tavaly felhívott egy hölgy, Bárdosné, hogy tudok-e a domborműről. Eljöttem, megnéztem, és rögtön rám törtek a régi emlékek. Nagyon szeretek hazajárni, nekem mindenem Ózd, de nem is sejtettem, hogy a város történetének egy kicsit része lehetek.

Tinédzser volt

Olcsvári Lajos emlékei szerint tizenhét éves lehetett, amikor modellt áll a rajzhoz, amit később kiválasztottak, így készülhetett belőle lenyomat a gyár falára. Egy évet dolgozott a kohászatnál, majd ’56-ban döntött úgy, hogy Kanadában folytatja az életét. Kiváló sportoló volt, fiatalon az Ózdi Kohászban kézilabdázott és kosárlabdázott is. A tengerentúlon is megmaradt a hazaszeretete, jelenleg is vezeti a magyar házat, ahol büszkén újságolja majd el az ózdi történetet.

Sokat jelent

– Amikor először ránéztem az alkotásra, a fiatalságom mellett a hosszú göndör hajam volt szembetűnő – folytatta Olcsvári Lajos. – Nagyon sokáig így hordtam, csak idősebb koromban vágattam rövidre. Rendkívül hálás vagyok Bárdosnénak, hogy felhívta a figyelmem erre, mert nekem ez nagyon sokat jelent. A történethez hozzátartozik, hogy az elkészült rajzot később odaadták egy szobrászművésznek, így készült el a gyárfalon látható lenyomat. Számomra megható és jólesik, remélem, még nagyon sokáig a helyén marad.

– ÉM-ME –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA