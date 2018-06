Rokker Zsolttira is lehet szavazni Miskolcon

Mint ismert, Miskolc 12. számú önkormányzati körzetében azért kell választást tartani, mivel az ottani fideszes képviselőt, Hubay Györgyöt parlamenti képviselővé választották. Az ily módon megüresedő választási körzetben jelöltként indul Erdei Sándor humorista, előadóművész is. A független jelölt mögé előbb az MSZP, majd a Jobbik és a DK is beállt támogatóként. Kedden pedig támogatásáról biztosította a Momentum is.

A hírt a humorista megerősítette: – Örülök a támogatásnak, én hiszem, hogy fontos ügyek mentén helye van az összefogásnak – mondta Erdei Sándor, aki hozzátette azt is, az ilyenekben együttműködne a szomszédos körzetek képviselőivel is.

ÉM-TÁ

