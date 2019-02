Röfi Nap volt Szirmabesenyőben

Ötödik alkalommal rendezték meg múlt szombaton a Besenyői Röfi Napot a Szirmay-kastélynál. A télűző gasztronómiai fesztivál évről évre a falusi disznótorok hangulatával várja az érdeklődőket.

Különleges ízvilág

A tradíciók mellé változatos programok is társulnak: ilyen például a második alkalommal megrendezett megyei sonkalövő verseny, vagy a kolbásztöltő verseny.

Utóbbit már harmadszor rendezték meg, az Észak-Magyarország és a Borsod Online csapata pedig – az elmúlt évhez hasonlóan – idén is beleadott apait-anyait és elkészítette különleges ízvilágú kolbászát. Bár e sorok írója kolbásztöltésből túlzottan nem pallérozta ki magát, a kóstolást technikailag még ő is megoldotta, így kijelentheti: a finomság tényleg különlegesre sikerült. A kolbászdarabokat – ahogyan tavaly – lapunk aznapi kiadásának oldalain tálaltuk a zsűrinek. A kolbásztöltő verseny nevezőinek asztalainál egyébként egymást váltották a kóstolóért sorban állók, sőt volt, aki pénzt is adott volna a csapatoknak, hogy hazavihessen egy keveset az ínyencségből.



Természetesen nemcsak kolbászból és egyéb disznóságból válogathattak azok, akik megéheztek vagy megszomjaztak, de kézműves jurta, változatos gyermekprogramok, népművészeti és kézműves termékek, valamint vásár is várta a rendezvényre érkezőket.

A Röfi Nap hangulatát napközben az Agyagbanda színesítette, akik improvizációs tudásuknak köszönhetően egészen különlegessé tették a versenyt.

A gasztronómiai rendezvényen fellépett Márió, Jolly és Suzy, a programot a Paddy and The Rats nagykoncertje zárta.

